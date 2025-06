Jorginho espera jogo duro com Bayern e diz Fla encontrará pontos fracos

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Jorginho projetou o confronto contra o Bayern nas oitavas de final como uma partida "muito difícil", mas apontou que o time alemão também deve ter falhas e que o Flamengo vai procurá-las.

Jorginho elogiou a equipe alemã, destacando o forte jogo coletivo que eles demonstraram no Mundial.

O meio-campista do Flamengo ponderou, também, que a mentalidade do time bávaro é um ponto de atenção para os cariocas.

"Acredito que o coletivo deles seja muito forte, muito bem treinado, então com certeza os individuais também são muito fortes, muito bons, mas [eles] têm pontos fracos - como todas as equipes. Temos que tentar encontrar para poder sair com a vitória. [...] Com certeza vai ser um jogo muito duro, até mesmo pela mentalidade e seriedade dos alemães", disse Jorginho.

No empate por 1 a 1 contra o LAFC (EUA) nesta terça-feira (24), Jorginho deu o passe para o gol de Wallace Yan. Com o resultado, o Flamengo fechou a participação na primeira fase como líder do Grupo D, com sete pontos.

Flamengo e Bayern entram em campo no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília). A partida será no Hard Rock Stadium, em Miami.