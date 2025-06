Ídolo do Lyon detona Textor após rebaixamento e faz alerta ao Botafogo

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sidney Govou, ídolo do Lyon (França), detonou John Textor e fez um alerta para o Botafogo.

O ex-atacante Govou criticou Textor após o rebaixamento do Lyon para a segunda divisão. O clube francês caiu por decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) após o não cumprimento de obrigações financeiras.

Govou disse que Textor fala bem, mas não age como deveria. E fez um alerta ao Botafogo, clube também administrado pelo empresário.

Mais uma vez, John Textor nos surpreendeu. Ele fala bem, sempre fala bem, mas, no final, as ações não acontecem. Em dois anos, Textor destruiu tudo. E não deixe ninguém me explicar que foi a mesma coisa com Aulas [Jean-Michel Aulas]. Se o OL cair nesta quinta-feira (26), ele voltará ao Botafogo e fará as mesmas coisas estúpidas Sidney Govou, ao Le Parisien

A direção do Lyon ainda pode recorrer da decisão. Em entrevista ao L'Équipe, John Textor demonstrou confiança na permanência do clube na elite do futebol francês.