Inter Miami supera expectativas e vira 'dor de cabeça' em retorno da MLS

BEATRIZ CESARINI E JOÃO VICTOR MIRANDA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado às oitavas de final do Mundial de Clubes após ficar com o segundo lugar do Grupo A, o Inter Miami surpreendeu até mesmo a organização da MLS, que volta nesta quarta-feira (25) e terá que fazer ajustes no calendário do time de Messi.

O QUE ACONTECEU

A MLS parou por dez dias após o início do Mundial. A última rodada foi desmembrada em alguns dias, com os últimos jogos acontecendo no dia 14 de junho, mesma data da abertura do torneio organizado pela Fifa.

A competição norte-americana volta nesta quarta-feira (25), com rodada que se estende até domingo (29). O Inter Miami jogaria no sábado (28) contra o Atlanta United, mas o jogo deve ser adiado, já que a equipe encara o PSG, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes no dia seguinte.

Seattle Sounders e LAFC, outros times da MLS no Mundial, jogaram pelo campeonato local pela última vez no dia 8. As duas equipes, eliminadas na primeira fase, têm partidas marcadas para o próximo fim de semana no campeonato local e não terão problemas para cumprir os compromissos.

O Inter Miami, envolvido na abertura do Mundial, não jogou a rodada mais recente da MLS. O último jogo dos comandados de Mascherano na competição norte-americana aconteceu no dia 31 de maio, quando fizeram 5 a 1 no Columbus Crew.

O problema de datas pode piorar para o Inter Miami e a MLS, caso a equipe siga avançando no Mundial. O time já tem jogo marcado para o dia 5 de julho contra o Montréal, mesmo dia de um possível jogo de quartas de final no torneio internacional.

Enquanto a maioria dos times da MLS já fez 18 partidas, o Inter Miami tem 16 jogos. Sexta colocada na Conferência Leste, a equipe da Flórida terá três jogos a menos após a próxima rodada.

O sucesso no Mundial de Clubes pode resultar em um fim de temporada com calendário muito apertado para o Inter Miami. A equipe está na zona de classificação aos playoffs da MLS e ainda tem a Leagues Cup para disputar.

A despeito dos problemas de calendário, o Inter Miami tenta seguir fazendo história no Mundial de Clubes - ao vencer o Porto na primeira fase, a equipe se tornou a primeira da MLS a vencer um europeu em competições oficiais. Para isso, a equipe deve superar o PSG, no domingo (29), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.