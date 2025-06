Flu segura empate com Mamelodi e se garante nas oitavas do Mundial

© Getty Images

O Fluminense garantiu presença nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa após segurar um empate sem gols com o Mamelodi Sundows (África do Sul), na tarde desta quarta-feira (25) no Hard Rock Stadium, em Miami.

Com este resultado, o Tricolor das Laranjeiras encerrou a primeira fase da competição com cinco pontos, na segunda colocação do Grupo F. A primeira posição ficou com o Borussia Dortmund (Alemanha), que superou o Ulsan (Coreia do Sul) por 1 a 0. Agora a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho aguarda a definição do Grupo E - formado por River Plate (Argentina), Inter de Milão (Itália), Monterrey (México) e Urawa Reds (Japão) - para conhecer seu próximo adversário no Mundial de Clubes.

Empate suado

O Fluminense entrou em campo nesta quinta sabendo que, mesmo com um empate, garantiria a presença nas oitavas. Com esta vantagem, o técnico Renato Gaúcho colocou em campo uma equipe de mais força física, com a intenção de não oferecer muitos espaços para o rápido ataque do Mamelodi e tentar encaixar algum contra-ataque.

Com a bola rolando, a equipe sul-africana teve mais domínio de bola no primeiro tempo e tentou conectar algum lançamento para o rápido atacante Rayners. Já o Tricolor atuou em baixa rotação e, apenas após uma bronca de Renato Gaúcho na parada para hidratação, criou alguma coisa, em um chute cruzado de Arias, aos 35 minutos, que acabou indo para fora.

Na etapa final a equipe das Laranjeiras voltou mais ligada e, logo aos 12 minutos, ficou muito perto de abrir o marcador quando o argentino Cano aproveitou cruzamento de Samuel Xavier para acertar um voleio que explodiu na trave do gol defendido por Williams.

Invadimos New York e Miami e juntos conquistamos a vaga!



O sonho continua em Charlotte e a Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo vai junto com o #TimeDeGuerreiros! ️#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/9LQpw9Yw1U — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2025

O Flu ainda chegou com perigo em finalizações de Arias, aos 27 minutos, e de Facundo Bernal, aos 28, mas o placar permaneceu inalterado. Nos minutos finais o Mamelodi ainda tentou pressionar, mas o time comandado por Renato Gaúcho mostrou maturidade para segurar o empate que garantiu a classificação.

