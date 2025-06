Guardiola confunde Botafogo com Flamengo e se enrola ao falar de rivais do City

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Manchester City, Pep Guardiola se enrolou todo durante entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Juventus, pelo Mundial de Clubes. Ele chegou a confundir Botafogo com Flamengo.

O espanhol falava sobre as dificuldades dos grupos quando se confundiu. Ele citava a força da chave B, que tinha PSG, Atlético de Madri, Botafogo e Seattle Sounders.

Ele continuou se enrolando. Depois, ao falar sobre o jogo contra a Juventus e já projetando o duelo das oitavas, uma vez que o City já está classificado, o treinador citou que agora enfrentaria "adversários de verdade". Guardiola se retratou imediatamente e citou respeito por Wydad e Al Ain.

O Manchester City encerra a fase de grupos nesta quinta (26). Às 16h (de Brasília), os ingleses enfrentam a Juventus em jogo que definirá o líder do grupo G. Caso vençam, os comandados de Guardiola serão a única equipe a terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento.