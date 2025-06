Corinthians fecha 1º mês sob nova gestão com retorno de 'pessoas técnicas'

© Divulgação- Corinthians

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians completou um mês de nova gestão, desde o afastamento de Augusto Melo da presidência, com retorno de figuras conhecidas da antiga diretoria, definição sobre o fornecimento de material esportivo e todos os poderes do clube na mesma frequência.

'PESSOAS TÉCNICAS' DE VOLTA

Durante sua campanha eleitoral, Augusto Melo sempre bateu na tecla de que possuía "pessoas técnicas" na diretoria. Porém, no período de um ano e meio, os aliados do mandatário alvinegro, considerados técnicos, foram desembarcando da gestão ou sendo demitidos por diferenças com o presidente.

Com o afastamento de Melo pelo Conselho Deliberativo, em 26 de maio, muitos desses nomes retornaram ao clube, em vários departamentos. Vale ressaltar que, entre 2024 e o início de 2025, o então presidente teve 18 trocas na alta cúpula, inclusive uma passagem relâmpago de Edgard Soares pelo departamento de marketing, que durou apenas 39 dias.

Dentre os nomes -que ocuparam cargos de destaque no ano passado- estão Leonardo Pantaleão, Rozallah Santoro e Roberto Gavioli. Pantaleão, ex-diretor jurídico, foi convidado para assumir uma posição nova no clube, a de superintendente do departamento. Já Rozallah Santoro, que foi diretor financeiro, retornou como uma espécie de consultor da área diante da crise. E Roberto Gavioli, gerente financeiro que sofreu ingerência de Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, na época do escândalo da Vai de Bet.

NIKE RENOVADA APÓS 'NOVELA'

Demorou um mês, mas a gestão de Osmar Stabile, presidente interino, decidiu permanecer com a Nike, fornecedora de material esportivo. O acordo prevê pagamento de R$ 59 milhões por ano. É praticamente o dobro do que o clube recebia. Outra mudança é que os vencimentos serão corrigidos anualmente.

Desta forma, o Corinthians tem expectativa de fechar a próxima década acumulando R$ 1 bilhão nessa parceria, valor semelhante ao oferecido pela Adidas.

PODERES NA MESMA FREQUÊNCIA

Já na parte política, por mais que a pressão externa ainda traga insegurança, internamente o Corinthians agora fala "a mesma língua". Pelo menos foi o que o UOL ouviu conversando com diversos membros da diretoria e do Conselho.

Inclusive, na última semana, o departamento de marketing reuniu diretores, conselheiros e patrocinadores para um evento no CT Joaquim Grava. Na apresentação, Stabile e Armando Mendonça, vice do interino, pontuaram as mudanças realizadas desde a troca de governança. Entre os assuntos, a importância de manter o diálogo com as marcas para garantir segurança nos contratos.

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo (CD), também teve espaço para comentar o papel do órgão fiscalizador. Ele explicou os desdobramentos recentes da crise interna e afirmou que "busca a preservação do estatuto" para garantir transparência aos parceiros comerciais.