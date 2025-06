Santos torce contra o Palmeiras no Mundial para tentar fechar com Mayke

© Getty Images

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos torce contra o Palmeiras no Mundial de Clubes para tentar fechar com Mayke.

O Santos está otimista pela contratação de Mayke após a participação do Palmeiras no Mundial dos Estados Unidos. O lateral-direito é um alvo do executivo de futebol Alexandre Mattos.

O Peixe conversa com o empresário de Mayke, mas só vai negociar com o alviverde depois da competição internacional. O rival afirmou que não vai tratar de nenhum atleta durante o torneio.

O Santos, então, torcerá pelo Botafogo contra o Palmeiras no sábado, pelas oitavas de final do Mundial. A eliminação poderia antecipar a chegada de Mayke.

O clube da Vila Belmiro ainda não sabe as condições pela liberação de Mayke. O contrato termina no fim deste ano.

O Peixe espera que o Palmeiras peça valores razoáveis pela saída antecipada. Caso contrário, um pré-contrato para 2026 será analisado.

Mayke não entrou nos três jogos da primeira fase do Mundial. E só disputou 19 partidas na temporada, duas pelo Brasileirão.

Ele viria para brigar por espaço com Igor Vinicius na lateral-direita santista. Mayke também pode jogar como ponta pela direita.