Inter x River termina em confusão, e argentino precisa ser contido em campo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória da Inter de Milão sobre o River Plate, resultado que eliminou o time argentino do Mundial nesta quarta-feira (25), acabou com uma briga que quase escalou para confusão generalizada no gramado do Lumen Field, em Seattle.

Acuña, do River, e Dumfries, da Inter, protagonizaram o conflito após o apito final. Os dois laterais já haviam se estranhado durante a partida quente, voltaram a discutir no encerramento do jogo, e a tensão aumentou. O começo da briga não foi flagrado pelas câmeras da transmissão.

O argentino partiu para cima do adversário e precisou ser contido por vários companheiros. Acuña correu atrás de Dumfries, mas foi impedido de alcançá-lo por outros atletas do River.

Até o técnico da Inter, Cristian Chivu, correu para impedir seu jogador da fúria do atleta do River. O treinador atravessou o campo e foi um dos que conseguiram segurar Acuña.

Irado, o lateral esquerdo acabou sendo derrubado no chão. Uma muvuca de jogadores, membros de comissão técnica e seguranças se formou para evitar que a briga evoluísse.

Dumfries, por sua vez, correu para o túnel do vestiário enquanto torcedores do River arremessavam objetos em sua direção. Ele foi "escoltado" por colegas de time e saiu da confusão.

Nenhum dos dois foi punido pelo episódio. O River teve dois expulsos durante a partida, mas Acuña passou ileso. Ele já havia se engalfinhado com Dumfries em falta e iniciado um desentendimento antes mesmo de o árbitro encerrar o jogo.

A rixa entre Acuña e Dumfries vem da Copa do Mundo de 2022. Ambos disputaram o confronto tenso entre Argentina e Holanda nas quartas de final do torneio disputado no Qatar. Na ocasião, o holandês foi expulso na disputa por pênaltis após discussões com argentinos, entre eles o lateral do River.