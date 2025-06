Rodri elogia quarteto brasileiro no Mundial

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Rodri, do Manchester City, disparou elogios às campanhas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial. O espanhol afirmou que os demais times não querem enfrentar os representantes brasileiros no mata-mata.

"Os times brasileiros estão indo muito bem, estão surpreendendo não só pelo nível, mas também pelos resultados, estão liderando os grupos. Acima de tudo você vê o ritmo, mas também a qualidade é muito alta. Estamos olhando para o chaveamento e acho que ninguém quer enfrentar eles. Não são partidas fáceis, mas veremos se teremos que enfrentá-los no futuro", disse Rodri, em zona mista, à CazéTV.

O QUE ACONTECEU

O eleito Bola de Ouro de 2024 exaltou o quarteto do Brasil antes do final da fase de grupos. Já classificado, o Manchester City encara a Juventus nesta tarde, às 16h (de Brasília), em uma "final" pela liderança do grupo G.

O City não enfrentará um brasileiro nas oitavas, mas pode fazer uma eventual partida de quartas de final contra o Flu. Para isso, precisa avançar em primeiro para estar do mesmo lado do Tricolor Carioca -que é o mesmo de Palmeiras x Botafogo.

A equipe de Pep Guardiola vai para a chave do Flamengo se ficar em segundo. Nesse caso, um possível confronto com o Rubro-negro seria na semifinal.

O clube inglês enfrentará Real Madrid, RB Salzburg ou Al-Hilal nas oitavas. O rival será conhecido após as partidas desta quinta-feira (26), com a definição das colocações.

O Brasil conseguiu classificar todos os seus representantes ao mata-mata. Palmeiras e Flamengo avançaram na liderança de seus grupos, enquanto Botafogo e Fluminense ficaram em segundo.