Mbappé processa o PSG por assédio moral e tentativa de extorsão

O atacante Kylian Mbappé, atualmente no Real Madrid, enfrenta uma disputa judicial contra o Paris Saint-Germain, exigindo R$ 330 milhões em salários e bônus não pagos. Além disso, o jogador de 26 anos apresentou uma queixa por assédio moral contra o ex-clube, levando o Ministério Público de Paris a abrir uma investigação formal. A acusação de Mbappé inclui alegações de tentativa de extorsão e afastamento forçado durante o verão de 2023, quando foi colocado no chamado "loft" do PSG.

O afastamento ocorreu após Mbappé informar que não renovaria seu contrato com o PSG, que interpretou a decisão como uma estratégia para facilitar sua saída gratuita ao fim do vínculo. O clube francês, então, retirou o jogador da equipe principal, atitude que Mbappé considera como uma forma de pressão psicológica e assédio moral. A queixa foi apresentada em maio, e dois juízes foram designados para investigar o caso.

Em outra frente judicial, Mbappé conseguiu bloquear 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 359 milhões) das contas do PSG por determinação do Tribunal de Paris. O valor refere-se a salários e bônus que o atleta afirma não ter recebido. Ele reivindica, especificamente, o pagamento de três salários atrasados, no valor de 18,7 milhões de euros brutos, e o último terço de um bônus de assinatura de 36,6 milhões de euros, que deveria ter sido quitado em fevereiro.

O caso coloca Mbappé e PSG em um confronto de grande visibilidade, com impactos financeiros e esportivos. O jogador, agora no Real Madrid, segue buscando reparação enquanto a investigação do Ministério Público de Paris avança.

