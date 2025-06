Jogador de 18 anos morre durante cirurgia no joelho

© X/Avellaneda Capital Nacional del Fútbol

Camilo Nuin faleceu nesta quarta-feira durante uma cirurgia no joelho. As causas da morte do atleta do Club Atlético San Telmo ainda não foram divulgadas. O clube já expressou suas condolências à família.

De acordo com a imprensa argentina, as circunstâncias da morte do jogador de 18 anos serão investigadas pelas autoridades locais.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Camilo Ernesto Nuin, jogador das nossas categorias de base e da equipe reserva, que foi submetido a uma cirurgia nesta quarta-feira. O clube permanecerá fechado hoje, em sinal de luto”, informou o San Telmo, que disputa a segunda divisão do futebol argentino, em nota oficial.

“Acompanhamos sua família, amigos e companheiros de equipe neste momento difícil, e nos colocamos à disposição para tudo o que for necessário”, concluiu o comunicado.

SAN TELMO DE LUTO



Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica.



El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en… pic.twitter.com/4FOJwp0lJd — Club Atlético San Telmo (@PrensaSanTelmo) June 25, 2025

A Federação de Futebol da Argentina (AFA) também prestou homenagem:

“A Associação de Futebol Argentino, por meio de seu presidente Claudio Tapia e do Comitê Executivo, manifesta pesar pelo falecimento de Camilo Nuin, jogador do Club Atlético San Telmo, e envia suas condolências à família.”

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor por el fallecimiento de Camilo Nuin, quien militaba en el Club Atlético San Telmo, al tiempo que expresa sus condolencias a la familia del jugador. pic.twitter.com/6695oVCmkE — AFA (@afa) June 25, 2025

Camilo, que atuava como meio-campista, estava no San Telmo desde a temporada de 2022. Ele passou grande parte de sua formação em clubes tradicionais do futebol argentino, como o Boca Juniors e o Independiente.

