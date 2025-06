Oficial: Cristiano Ronaldo renova contrato com o Al Nassr até 2027

© X/Al Nassr

Cristiano Ronaldo já revelou seus planos para o futuro no futebol e renovou contrato com o Al Nassr até 2027. Após muita especulação, o clube da Arábia Saudita anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, que seu capitão continuará sua trajetória no país.

No vídeo divulgado para oficializar a renovação, o craque português declara: “Al Nassr forever” — ou seja, “Al Nassr para sempre”.

Ainda não está claro o significado exato da frase dita por Cristiano, mas muitos interpretam como uma possível indicação de que o final da carreira pode estar próximo. No entanto, o próprio jogador já afirmou que continuará atuando enquanto se sentir bem fisicamente.

Apesar de ter publicado em suas redes sociais que um capítulo com o Al Nassr havia se encerrado, Cristiano acabou confirmando que um novo capítulo começa no mesmo clube. Após a final da Liga das Nações, ele já havia adiantado que seguiria defendendo a equipe saudita, e agora está prestes a iniciar sua quarta temporada, em 2025/26, desde que chegou ao Oriente Médio em 2022.

Nesta última temporada, mesmo sem conquistar títulos, Cristiano disputou 41 jogos, marcou 35 gols e deu 4 assistências com a camisa do Al Nassr.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2025

De olho na Copa do Mundo de 2026?

O novo contrato, com duração de dois anos, deixa o caminho aberto para Cristiano Ronaldo disputar a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. Como o vínculo com o Al Nassr vai até 2027, é possível que esse seja seu último Mundial com a Seleção de Portugal — e sua última chance de conquistar o único grande título que ainda falta em sua carreira.

O mais perto que chegou foi em 2006, quando Portugal disputou a partida de terceiro lugar, mas ficou sem medalha.

A trajetória de CR7 no Al Nassr

Cristiano Ronaldo embarcou em uma jornada inédita no futebol em 2022, ao romper com o Manchester United após uma polêmica entrevista ao jornalista Piers Morgan, na qual criticou abertamente o técnico Erik ten Hag. A saída em litígio marcou o fim de sua segunda passagem pelo clube inglês, abrindo caminho para sua ida ao futebol saudita.

Desde então, ele se tornou símbolo da nova era do futebol na Arábia Saudita, sendo peça central do projeto milionário do país no esporte.

Pelo Al Nassr, já disputou 111 jogos, marcou 99 gols e deu 19 assistências — mantendo a impressionante média de mais de uma participação em gol por partida.

Apesar dos números expressivos, ainda não levantou troféus importantes. Seu único título até o momento foi a Taça das Associações Árabes de Futebol, conquistada na temporada 2023/24.



A corrida pelos 1000 gols

Um dos objetivos que Cristiano Ronaldo nunca declarou abertamente, mas que muitos acreditam ser real, é alcançar a marca de 1000 gols na carreira. Atualmente com 938 gols, ele está a apenas 62 de distância.

Com mais dois anos de contrato — até os 42 anos de idade —, a meta parece plenamente possível. Considerando a média da atual temporada (50 gols por clube e seleção), ele teria aproximadamente 100 jogos restantes até o fim do vínculo. Para chegar aos 1000 gols, precisaria manter uma média de 0,62 gols por jogo, o equivalente a 6 gols a cada 10 partidas.

