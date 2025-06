Ancelotti não garante camisa 10 para Neymar, mas diz: 'É muito importante'

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti citou Vini Jr. e não prometeu a camisa 10 da seleção brasileira para Neymar, apesar de reconhecer a importância do astro do Santos.

Ancelotti escolheu Vini como 10 da seleção na última data Fifa, mas a escolha não é definitiva. O italiano afirmou que sabe o peso do número para o país.

Ao ser questionado da numeração, Carleto apenas citou Vini. Neymar era o camisa 10 absoluto até as sucessivas lesões.

Na sequência, porém, foi perguntado sobre Neymar e reconheceu sua importância. Apesar de destacar outra vez a necessidade de melhora física.

"Não é algo definitivo, a camisa 10 no Brasil pesa muito. Vini pode usar, tem personalidade e caráter. Pode ser que isso mude no futuro. Temos muitos jogadores que possuem responsabilidade e desejo de vestir essa camisa", disse Carlo Ancelotti, em entrevista à Conmebol.

"Falamos com ele, é muito importante para a seleção, Mundial. Tem que se preparar bem, há tempo para isso. Temos a ideia de que seja muito importante para a seleção."