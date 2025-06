Está fechado! Os 16 times das oitavas de final do Mundial de Clubes

© Getty Images

A fase de grupos do Mundial de Clubes já terminou e, com isso, estão definidas as equipes que vão disputar a fase eliminatória da competição, após os jogos ocorridos na madrugada desta quinta para sexta-feira.

Com o Benfica sendo o único representante português ainda na disputa, o caminho até uma possível final começa contra o Chelsea, com a chance de enfrentar Palmeiras ou Botafogo nas quartas de final.

Caso avance nessas duas fases, o clube português terá que disputar uma vaga na final contra o vencedor do confronto entre duas das seguintes equipes: Inter de Milão, Fluminense, Manchester City e Al Hilal.

Confira a galeria de fotos com as equipes classificadas para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Os cruzamentos até a grande final da competição intercontinental já estão definidos.

Veja abaixo os confrontos do mata-mata até a final:

Leia Também: Prêmio do Auckland City é alvo de disputa com federação local