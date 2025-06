Vai de Bet disse à Polícia que negociou pagamento de camarote da Gaviões

© Reprodução/Facebook

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Vai de Bet confirmou, em documento enviado à Polícia Civil, que se comprometeu a pagar por um camarote para a Gaviões da Fiel na Neo Química Arena por um período de um ano.

O acordo aconteceu ainda na gestão de Padinho, ex-presidente da torcida organizada.

A Gaviões nega que a atual diretoria da torcida tenha tido qualquer participação em camarote na Arena.

O QUE ACONTECEU

O UOL teve acesso ao documento, assinado pelos advogados da empresa e anexado ao inquérito policial pela casa de apostas no dia 25 de março de 2025. Na última segunda-feira, o delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Delegacia do DPPC, concluiu o relatório da investigação que durou mais de um ano.

Matheus Lima, ex-diretor de marketing da Betpix (razão social da Vai de Bet), participou de reuniões presenciais para definir os termos do patrocínio com representantes da Gaviões da Fiel. Um dos encontros foi online e o outro realizado no Hotel Rosewood, em 31 de janeiro de 2023.

Na ocasião, interlocutores ligados solicitaram verbalmente a disponibilização de um camarote no estádio do Corinthians. Os membros da torcida foram identificados como Everaldo e David, mais conhecido como "Boy do Cemitério".

Posteriormente, David encaminhou a solicitação a André Murilo, responsável financeiro da Vai de Bet, que então confirmou que a empresa arcaria com os custos do camarote. Murilo ainda repassou as informações a Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Timão, que compartilhou os dados com Bruno Brandespin, figura ligada ao Corinthians.

Apesar do compromisso financeiro, a empresa afirma que, a partir desse ponto, não acompanhou mais as tratativas entre Corinthians, Gaviões da Fiel, David ou a empresa GSC Intermediação - responsável pelo

Inicialmente, o documento enviado pela Vai de Bet à Polícia afirmava que a negociação foi tratada por Alê, atual presidente da organizada. No entanto, na retificação feita em maço, a informação foi corrigida, e Padinho foi nomeado como responsável pela tratativa. A casa de apostas, testemunha no inquérito, prestou esclarecimentos no processo investigativo que apura as relações comerciais e contratuais entre a casa de apostas, o Corinthians e a torcida organizada.

Em contato com a reportagem via nota oficial, Sérgio Moura, por meio de seus advogados, esclarece que "não foi ponte ou negociou diretamente camarote para a empresa GSC Intermediação, sendo que sequer teve conhecimento de que esta última faria uso do serviço. Sabe apenas que houve pedido de locação de camarote pela 'Vai de Bet', por valor regularmente praticado, que foi quitado junto ao setor financeiro do Corinthians".

ENTENDA COMO FORAM AS TRATATIVAS PELO CAMAROTE

Até 30 de janeiro de 2024

- Matheus Lima tenta contato com Amilton Alves de Brito ("Padinho"), presidente da Gaviões.

- Padinho responde nesse dia e indica David ("Boy do Cemitério") para tratar do patrocínio.

30 de janeiro de 2023

- Matheus Lima está na Arena Corinthians para o clássico São Paulo x Corinthians.

- Envia mensagem a David, que também estava no local.

31 de janeiro de 2023

- Reunião presencial no Hotel Rosewood com Matheus Lima, Everaldo, David e José André da Rocha Neto.

- Define-se o patrocínio da Betpix à Gaviões da Fiel por 1 ano.

- Everaldo e David solicitam verbalmente um camarote pelo mesmo período.

Após a reunião

- David encaminha a solicitação a André Murilo, financeiro da Betpix.

- Murilo confirma que a empresa arcaria com os custos do camarote.

- Informações foram repassadas a Sérgio Moura e depois a Bruno Brandespin, ligado ao Corinthians.

O QUE DIZ A GAVIÕES

A Diretoria do Gaviões da Fiel Torcida vem a público reiterar - como já fez em 13 de fevereiro de 2025 ao Portal UOL (Blog do Perrone) - que desconhece qualquer contratação ou utilização de camarote na Neo Química Arena, seja pela entidade ou por qualquer de seus integrantes.

Caso exista alguma informação concreta nesse sentido, solicitamos que o nome do associado eventualmente envolvido seja apresentado, para que o assunto seja levado ao Conselho Deliberativo, instância responsável por avaliar e tomar as providências cabíveis.

Reforçamos ainda que nenhuma das pessoas mencionadas no inquérito ou nas reportagens faz parte da atual direção da torcida, e que os Gaviões não mantém mais relação com a empresa Vaidebet, cujo patrocínio já foi encerrado.

Informamos também que o nome citado como responsável pela empresa intermediadora GCS Intermediação não integra o quadro de associados dos Gaviões da Fiel, e que a torcida não mantém qualquer relação formal com essa empresa ou com qualquer pessoa ligada a ela.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, responsabilidade e verdade - princípios que segue orientando a trajetória da maior torcida organizada do país.