Buscas por 'brazilian league' disparam mundialmente com quatro times no Mundial de Clubes

VITORIA PEREIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vitórias e o desempenho dos times brasileiros contra clubes europeus na Copa do Mundo de Clubes fizeram com que aumentassem as buscas por "brazilian league" ao redor do mundo, segundo dados do Google Trends.

O interesse pelo tema atingiu um recorde de popularidade no período que compreende os últimos cinco anos e foi maior em comparação com dezembro de 2023, quando o Manchester City conquistou pela primeira vez o Mundial com uma goleada de 4 a 0 sobre o Fluminense.

O pico aconteceu justamente na semana em que o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain e quebrou um jejum de 13 anos de times sul-americanos sem vitórias contra clubes europeus. O feito foi algo raro, sendo a primeira vitória de um clube da América do Sul sobre um europeu em um jogo oficial desde 2012, quando o Corinthians conquistou o Mundial em cima do Chelsea, da Inglaterra.

E o interesse se manteve alto, principalmente após a virada do Flamengo sobre o Chelsea. A equipe rubro-negra fez uma grande partida e venceu por 3 a 1.

Entre os clubes brasileiros que estão no campeonato, os mais procurados na internet globalmente durante esse período foram, em ordem: Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Esses times também se destacaram nas buscas em comparação com os demais participantes.

O Flamengo, em especial, está entre os cinco clubes mais buscados do mundo desde o início do campeonato, ficando atrás apenas de Real Madrid e PSG.

Além disso, dados do Google Trends mostram que o interesse pelo Mundial de Clubes nunca foi tão alto por aqui quanto neste ano. E a tendência é que esse interesse se mantenha, já que os times brasileiros avançaram às oitavas de final -inclusive com um confronto direto, Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (28).