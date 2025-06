Benfica x Chelsea decidem vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes

© Lusa

O Benfica enfrenta hoje os ingleses do Chelsea nas oitavas de final do Mundial de Clubes de futebol, no calor de Charlotte, nos Estados Unidos, embalado pela vitória sobre o Bayern de Munique e pelo primeiro lugar no Grupo C.

Segundo melhor da fase de grupos, com sete pontos e saldo de gols de 9-2, e único fora do ‘top 5’ europeu a chegar à fase eliminatória, o time encarnado ainda assim parte como azarão, diante de um dos grandes da Premier League.

Vencedor da Conference League e quarto colocado no campeonato nacional em 2024/25, o Chelsea tem um dos elencos mais caros da Europa, incluindo o meio-campista argentino Enzo Fernández, contratado do Benfica por 121 milhões de euros, além dos portugueses Pedro Neto e Dário Essugo, reforço para 2025/26.

Os londrinos aparecem como favoritos também pelo histórico entre as equipes, já que venceram os três confrontos anteriores, todos por diferença mínima: 1-0 na Luz e 2-1 em Stamford Bridge, nas quartas de final da Champions de 2011/12, e 2-1 em Amsterdã, na final da Liga Europa de 2012/13.

No novo formato do Mundial de Clubes, o Chelsea terminou em segundo no Grupo D, após vencer o Los Angeles FC (2-0) e o Espérance Tunis (3-0), mas perdeu por 3-1 para o Flamengo, que ficou com a liderança do grupo.

O Benfica teve um desempenho bem melhor, garantindo o topo do Grupo C, com uma campanha que começou com um empate em 2-2 contra o Boca Juniors, seguiu com uma goleada de 6-0 sobre o Auckland City e terminou com uma vitória inédita sobre o Bayern de Munique por 1-0.

Um gol do norueguês Schjelderup, aos 13 minutos, e uma grande atuação de Trubin garantiram o primeiro triunfo da história dos encarnados sobre o Bayern, depois de três empates e dez derrotas, em Charlotte — que também será o palco do jogo de hoje.

Para o duelo contra os blues, o técnico Bruno Lage terá força máxima, já que o lateral-esquerdo espanhol Álvaro Carreras e o atacante italiano Belotti retornam de suspensão, e Florentino e Renato Sanches aparentemente estão recuperados de lesão.

Os encarnados buscam uma vaga nas quartas de final e também um prêmio de 12,15 milhões de euros, que se somaria aos 26,126 milhões já arrecadados — 14,6 milhões pela participação, 3,7 milhões pelas duas vitórias, 926 mil pelo empate e 6,9 milhões pela classificação para as oitavas.

Benfica e Chelsea se enfrentam hoje pela quarta vez, no segundo jogo das oitavas de final do renovado Mundial de Clubes, marcado para as 16h locais (21h em Lisboa), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Estados Unidos.

Antes, há clássico brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, a partir das 17h (horário de Portugal Continental), sendo que o vencedor deste duelo será o adversário de Benfica ou Chelsea nas quartas de final do torneio, que acontece nos Estados Unidos e tem sua grande final marcada para o dia 19 de junho.

