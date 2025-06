Inter Miami encara PSG com DNA de time de remontada histórica na Champions

© Getty Images

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Inter Miami e PSG nunca se enfrentaram, mas mantêm, mesmo que indiretamente, uma relação que envolve uma virada histórica na Liga dos Campeões. Os dois medem forças neste domingo (29), a partir das 13h (de Brasília), em jogo eliminatório das oitavas de final do Mundial de Clubes.

OI, SUMIDOS!

Quase metade da atual equipe norte-americana participou da remontada do Barcelona sobre o PSG na Champions de 2017. O fato ocorreu em março daquele ano, no jogo de volta das oitavas de final do torneio, e eliminou o time da capital francesa.

Alba, Busquets, Messi e Suárez, neste sábado (28) estrelas do Inter Miami, faziam parte do elenco espanhol que conseguiu eliminar o PSG com requintes de crueldade. Os parisienses haviam vencido o duelo de ida por 4 a 0 e, na volta, foram surpreendidos com uma goleada por 6 a 1 no Camp Nou.

Javier Mascherano, atual técnico do time dos EUA, também participou daquela partida, que ficou marcada por dois gols de Neymar e um de Sergi Roberto em menos de dez minutos.

O tempo passou e o PSG mudou bastante desde então: dos titulares que sofreram a remontada, apenas Marquinhos segue no elenco - o brasileiro, aliás, tornou-se principal ídolo da torcida e é o atual capitão da equipe.

A curiosidade está no banco de reservas: Luis Enrique, que comandava o Barcelona no fatídico embate de 2017, está justamente no PSG. Algoz há oito anos, foi o espanhol quem conseguiu comandar os franceses rumo ao primeiro título de Champions, alcançado no mês passado.

Uma nova virada para algum dos lados só pode acontecer no duelo deste domingo (29): as oitavas de final do Mundial têm jogos únicos e, portanto, quem ganhar avança (e elimina o adversário). O vencedor encara Flamengo ou Bayern de Munique na fase seguinte.