Klopp vê Mundial de Clubes como 'pior ideia já implementada no futebol'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de Raphinha, foi a vez do técnico Jurgen Klopp criticar a disputa do Mundial de Clubes. A competição inicia neste sábado (28) a fase de mata-mata.

"A pior ideia já implementada no futebol. Entendo quem diga que o dinheiro [recebido] para participar é uma loucura. Mas isso não acontece com todos os clubes. [...] No ano passado, houve a Copa América e a Eurocopa. Este ano, temos a Copa do Mundo de Clubes e, no ano que vem, temos a Copa do Mundo. Isso significa que não há recuperação real para os jogadores envolvidos, seja física ou mental", disse Klopp ao jornal alemão Die Welt.

"Temo que os jogadores sofram lesões sem precedentes na próxima temporada. Se não na próxima, será na Copa do Mundo ou depois. Esperamos constantemente que nossos jogadores encarem cada jogo como se fosse o último. Repetimos isso a eles 70 ou 75 vezes por ano. Mas não pode continuar assim. Temos que dar descanso, porque sem isso, eles não conseguirão ter um desempenho ideal a longo prazo. E se não conseguirem fazer isso, todo o produto perde o seu valor para os vendedores."

O técnico comparou o atual cenário com o acontece na NBA (principal liga de basquete do mundo): "Todos eles ganham muito dinheiro. Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Um jogador da NBA também ganha muito dinheiro e tem quatro meses de folga por ano. Virgil van Dijk nem isso ganhou em toda a sua carreira. Torneios como a Copa do Mundo de Clubes não podem ser realizados às custas dos jogadores. Eu não desejaria isso a ninguém".

RAPHINHA TAMBÉM RECLAMOU

O atacante do Barcelona afirmou que os atletas não foram consultados sobre abrir mão das férias para a disputa do Mundial.

"Se o PSG chegar na final do Mundial, eles vão ter a Supercopa já. Não para. Depende do ponto de vista. Do meu ponto, é muito ruim abrir mão das férias para jogar algo que tu é obrigado. Em nenhum momento perguntaram para os jogadores se eles queriam. Resta nós acatar. Ter que abrir mão das férias para jogar um novo torneio é muito complicado", disse o jogador.