Santos pode desistir de homenagear time de 95 para vender camisas de Neymar

© Getty Images

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos pode desistir de um lançamento de uniforme para vender mais "camisas azuis de Neymar".

O QUE ACONTECEU

O Santos repensa a camisa preta e dourada em homenagem ao time de 1995. O produto tinha lançamento previsto para setembro.

O Peixe pensa que a maior demanda é pelas camisas azuis de Neymar. O produto que lembra o icônico manto de 2012 da Nike bateu recorde de vendas.

Entre lançar a preta e dourada e pedir mais unidades da azul turquesa, o Santos pensa na azul. Essa decisão deve ser tomada nos próximos dias.

O contrato com a Umbro prevê um número determinado de peças. Se a homenagem a 1995 for mantida, a camisa azul ficaria restrita.

A procura pela azul aumentou depois da renovação de Neymar. Das 120 mil combinadas para o varejo, mais de 90 mil já foram vendidas. O Peixe ativou um bônus milionário com a Umbro por causa desse sucesso.

O modelo preto e dourado está pronto, mas pode ficar para depois ou até nunca ser vendido. O vice-campeonato de 1995 completa 30 anos em 2025. O Santos considera um "título brasileiro moral" por conta dos erros de Márcio Rezende de Freitas na final contra o Botafogo.

"Santos e Umbro, em tempo recorde, juntaram forças para fazer este lançamento e criar este modelo que é um sucesso. O uniforme presta uma homenagem ao ano de 2012, que remete à primeira passagem de Neymar no Santos e traz uma lembrança muito positiva ao torcedor santista", afirma Marcelo Teixeira, presidente do Santos..

O Santos, ao contratar Neymar, procurou a Umbro para acelerar a camisa azul antes de junho, término do primeiro contrato do astro. Um produto costuma ser preparado e finalizado entre 9 e 10 meses, mas a parceira aceitou o desafio. O Peixe, então, antecipou a 1 para março, a 2 para abril e lançou a azul no fim de maio.

Na Netshoes, a camisa azul está entre as três mais vendidas da história da companhia. Durante os cinco primeiros dias de comercialização, o número cresceu 124% em comparação com o restante de maio.