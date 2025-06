Abel elogia sacrifício de Paulinho e confirma necessidade de nova cirurgia

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após conquista da classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, neste sábado (28), o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez elogios a Paulinho, autor do único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, aos dez minutos da prorrogação. O atacante passou por cirurgia na canela direita em dezembro, por causa de uma fissura óssea, mas terá de passar por nova operação após o torneio, que está sendo disputado nos Estados Unidos.

"Foi para isso que nós trouxemos o Paulinho. Sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. Depois que acabar este Mundial, todos sabem o que vai acontecer. Ele vai ter que ser operado novamente", afirmou o técnico palmeirense, confirmando publicamente a informação pela primeira vez.

Segundo Abel Ferreira, foi necessário um planejamento especial para Paulinho antes da viagem para os Estados Unidos. Após exames médicos realizados no Brasil, o técnico e a comissão técnica definiram sua participação no Mundial.

"Ele mereceu esse gol. Por tudo o que sofreu e sofre. Sabíamos das condições dele. Achávamos que ele poderia ser importante aqui. Conversamos. Ninguém obriga ninguém", disse o português, que teve de substituir o herói do dia. "Foi o Paulinho que pediu para sair após o gol."

O Palmeiras voltará a campo na sexta-feira (4), brigando por vaga nas semifinais. Abel não poderá contar com Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos. Murilo, que sofreu contusão durante a disputa da primeira fase, está fora do Mundial.

Leia Também: Mbappé processa o PSG por assédio moral e tentativa de extorsão