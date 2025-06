Flamengo x Bayern: duelo de gigantes decide vaga nas quartas do Mundial

© Getty Images

Flamengo e Bayern de Munique protagonizam, neste domingo (30), às 17h (horário de Brasília), em Miami, um dos duelos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025. A partida é decisiva: quem vencer avança para as quartas de final, fase que já conta com Chelsea e Palmeiras entre os classificados.

Esta é a primeira edição do novo formato do Mundial, com 32 clubes de todos os continentes, disputado em solo norte-americano. A fase de grupos terminou após três rodadas, e agora os confrontos são eliminatórios, em jogo único, até a grande final marcada para 13 de julho.

O Flamengo chega embalado. Terminou como líder do Grupo D, superando o Espérance (Tunísia) e o Chelsea (Inglaterra), além de empatar com o Los Angeles FC (EUA) usando um time misto. Invicto na competição, o clube carioca busca consolidar a boa fase diante de um dos gigantes do futebol europeu.

Do outro lado, o Bayern de Munique teve desempenho irregular. Ficou em segundo lugar no Grupo C após golear o Auckland City (Nova Zelândia), vencer o Boca Juniors (Argentina) e perder para o Benfica (Portugal) com um elenco quase todo reserva. Agora, os alemães prometem força máxima contra o Flamengo, em um confronto que promete agitar o torneio.

