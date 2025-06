Abel rebate críticas com ironia e exalta relação com torcida do Palmeiras

© YouTube/TV Palmeiras Sportingbet

O técnico Abel Ferreira deixou um recado direto aos críticos após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Botafogo, na noite de sábado (28), resultado que garantiu a equipe nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em coletiva de imprensa, o português afirmou que se alimenta das críticas e ironizou aqueles que opinam sem ter conhecimento técnico, fazendo uma analogia com sua aliança de casamento.

“Eu ouço, vejo, e isso me dá energia. Eu preciso dessa gasolina para despertar meu espírito competitivo. Tenho uma treinadora em casa, que é mulher. E ainda bem que existem muitos treinadores por aí, o futebol precisa disso. Mas eu também tenho esse anel aqui, de quando me casei, que é fininho e de ouro. Se eu quiser saber quanto ele vale, vou a um especialista, não vou à feira. Especialista pesa, sabe os quilates. Assim é no futebol também. Eu escuto quem entende. Opiniões são só opiniões, e está tudo certo. Algumas me alimentam como competidor. Quando dizem que não presto mais, que meu ciclo acabou, isso me dá mais vontade de trabalhar”, afirmou Abel.

O treinador ainda refletiu sobre o valor de seu trabalho no futebol brasileiro:

“O que fizemos deveria ser mais valorizado. Esse treinador aqui pode valorizar o futebol brasileiro. Às vezes me pergunto: vale a pena continuar?”

Na sequência, ele mesmo respondeu:

“Vale a pena pelo Palmeiras, sim. Pelas pessoas com quem trabalho, sim. Pela minha família, sim. Pelo resto, tenho dúvidas. O que eu vivo aqui, não encontro em nenhum outro lugar, isso é certeza absoluta. Joguei em poucos clubes, mas esse é um clube que cuida, protege e ajuda a crescer. É uma sorte ter uma presidente como a Leila. Por isso gosto tanto do Palmeiras e da torcida, que é única. Enquanto estiver aqui, vou aproveitar ao máximo. Clubes como o Palmeiras são raros hoje em dia.”

Próximo desafio: Chelsea

Com a vitória sobre o Botafogo, comandado por Renato Paiva, o Palmeiras enfrentará o Chelsea nas quartas de final da competição. O clube inglês eliminou o Benfica em uma partida dramática, que foi interrompida por mau tempo e durou quase cinco horas em Charlotte, nos Estados Unidos.

