Treinador do Chelsea dispara após jogo com o Benfica: “É uma piada!"

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, criticou duramente a organização do Mundial de Clubes após a vitória por 4 a 1 sobre o Benfica, na noite de sábado (28). O jogo, válido pelas oitavas de final, foi interrompido por cerca de duas horas devido ao mau tempo, e Maresca não poupou críticas à FIFA nem aos Estados Unidos, país-sede do torneio.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador italiano afirmou que o número de jogos suspensos é inaceitável e colocou em dúvida se os EUA são o local adequado para sediar uma competição de alto nível como o Mundial.

“Por favor, não me entendam mal. Essa competição é fantástica, estamos felizes por vencer. Mas algo está errado. Seis ou sete jogos já foram suspensos. No Mundial de seleções, quantos jogos são suspensos? Nenhum. No Euro? Nenhum. Isso aqui não é normal”, desabafou Maresca.

O técnico também destacou a dificuldade de manter os jogadores concentrados durante longos períodos de paralisação:

“Você tenta manter os jogadores ligados por duas horas dentro do vestiário... é impossível! Eles saem, conversam com a família, comem alguma coisa, riem. Como manter o foco por tanto tempo? É uma piada!”, disparou.

Apesar da vitória tranquila nos acréscimos — com gols após a expulsão de Prestianni logo no início do tempo extra —, Maresca encerrou a coletiva deixando um recado direto à entidade máxima do futebol:

“Estamos felizes por estar aqui, mas sete ou oito suspensões por causa do clima é um problema. Para mim, não é o lugar certo para sediar essa competição.”

'É UMA PIADA!' 🫣 O TÉCNICO DO CHELSEA FICOU PISTOLA COM AS PARALISAÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS! Enzo Maresca criticou as DUAS HORAS de suspensão na partida contra o Benfica, por conta de situações climáticas na região do estádio, e afirmou que talvez o país não seja o lugar certo…

Jogo durou quase cinco horas

A partida entre Chelsea e Benfica foi interrompida a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, quando o time inglês vencia por 1 a 0. Após a pausa de duas horas por questões climáticas, o Benfica empatou nos acréscimos, forçando a prorrogação. No tempo extra, o Chelsea dominou e garantiu a classificação com autoridade.

Próximo desafio: Palmeiras

Com a vitória, o Chelsea agora enfrenta o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes. A equipe brasileira, comandada por Abel Ferreira, venceu o Botafogo por 1 a 0 em outra partida que também foi para a prorrogação. O confronto contra os ingleses será disputado na madrugada de sábado (horário de Brasília).

