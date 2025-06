Di María não segura as lágrimas no emocionante adeus ao Benfica; veja

© Getty Images

O Benfica lutou até o fim nas oitavas de final do Mundial de Clubes neste sábado, mas acabou eliminado pelo Chelsea na prorrogação, ao sofrer uma goleada por 4 a 1. A partida marcou a despedida de Ángel Di María do time português.

O atacante argentino chegou a manter viva a esperança da equipe ao converter um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, levando o jogo para a prorrogação. No entanto, não conseguiu evitar o desfecho amargo em Charlotte.

Ao fim da partida, Di María foi cumprimentado por jogadores do Chelsea e por companheiros do Benfica. Visivelmente emocionado, deixou o campo em lágrimas. Agora, ele se prepara para retornar ao Rosario Central, clube onde iniciou sua carreira no futebol.

Percorra a galeria e confira as imagens mais marcantes do momento.

Leia Também: Abel rebate críticas com ironia e exalta relação com torcida do Palmeiras

Leia Também: Flamengo tem padrão europeu, afirma técnico do Bayern de Munique

Leia Também: Flamengo x Bayern: duelo de gigantes decide vaga nas quartas do Mundial

Leia Também: Chelsea goleia Benfica na prorrogação e enfrenta o Palmeiras nas quartas