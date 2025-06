Veja onde assistir os jogos do Mundial de Clubes neste domingo

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grandes clubes do futebol mundial se enfrentam neste domingo (29) pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O PSG duela com o Inter de Miami às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta. Outro destaque do dia é o Flamengo em busca da próxima fase do campeonato diante o Bayern, às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os franceses terminaram com a liderança do Grupo B. Os atuais campeões da Liga dos Campeões venceram duas partidas, mas foram superados pelo Botafogo por 1 a 0.

O Inter Miami foi o vice-líder do Grupo A.

A equipe de Lionel Messi vem de um empate em 2 a 2 com o Palmeiras.

Chaveamento das quartas de final está desenhado. O vencedor do confronto terá pela frente no torneio Flamengo ou Bayern de Munique.

Já na partida do Flamengo, o clube carioca avançou às oitavas de final após terminar na liderança do Grupo D, com sete pontos. Invicto em três jogos, o Rubro-Negro já enfrentou um europeu e saiu vitorioso: 3 a 1 para cima do Chelsea.

O Bayern iniciou a competição de maneira arrasadora, mas ficou na segunda colocação do Grupo C. A equipe alemã dependia apenas de si para garantir o primeiro lugar, mas foi superada pelo Benfica por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos

Onde assistir os jogos: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming -de acordo com as condições da plataforma).

