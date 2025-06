Palmeiras apostou em Paulinho limitado para decidir jogos: 'Veio para isso'

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O chute certeiro de Paulinho colocou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O atacante não tem conseguido iniciar as partidas em decorrência de uma lesão, mas tem sido decisivo no pouco tempo em campo e tem feito valer o alto investimento do clube.

Paulinho atuou por 39 minutos contra o Botafogo, anotou o único gol do jogo e saiu na sequência. O camisa 10 entrou aos 19 minutos do segundo tempo, marcou na prorrogação e deu espaço para o zagueiro Micael.

Ele também comandou a arrancada alviverde no empate com o Inter Miami. O atacante jogou apenas 35 minutos e anotou o primeiro do time de Abel Ferreira. Maurício garantiu o 2 a 2. Paulinho somou 74 minutos nestes dois jogos.

O jogador ainda tem "extrapolado" os minutos em campo. Segundo o técnico Abel Ferreira, Paulinho pode atuar por no máximo 30 minutos, mas só respeitou a "regra" nos dois primeiros jogos pelo Mundial, contra Porto (25 minutos) e Al Ahly (14 minutos).

O desempenho justifica o alto investimento feito no camisa 10, segunda contratação mais cara deste ano. O Palmeiras desembolsou 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) pelo jogador, que estava no Atlético-MG.

Paulinho será operado após o Mundial

Paulinho ainda não se recuperou totalmente de uma cirurgia na canela, mas virou o 12º jogador de Abel. O atacante fala abertamente que ainda sente dores.

"Sempre que o Abel me coloca na partida, sei que é nos momentos cruciais, onde a gente precisa de mais volume no ataque, criar jogadas de finalização e gol. Em campo sempre tento produzir, jogar pra frente, seja numa jogada individual, numa tabela, uma jogada de linha de fundo. Estou sempre tentando o gol pra ajudar meus companheiros e também me lapidar cada vez mais. Nós, como jogadores, queremos sempre nos lapidar e dar um passo a mais na carreira. Infelizmente, só tenho esses minutos por conta da lesão que tenho, mas é isso, o que for preciso para ajudar o Palmeiras, seja 10 minutos, 30, 20, vou estar para ajudar. É complicado falar [como estou], mas tento me sentir [bem pra c*Pau], é assim que tento alimentar minha cabeça. Realmente é muito difícil, é uma lesão muito incomum, e quanto mais a gente corre, mais machuca. É complicado, mas tento de alguma forma, nos minutos que tenho ali, fazer jogadas intensas pra que não me atrapalhe tanto durante a partida.", disse Paulinho, à CazéTV.

