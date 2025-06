Bortoleto chega em 8º no GP da Áustria e marca primeiros pontos da carreira

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua décima primeira prova da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto pontuou pela primeira vez. O brasileiro da Sauber chegou na oitava colocação no GP da Áustria, disputado no circuito de Spielberg neste domingo (29), corrida que terminou com a vitória do pole position Lando Norris, da McLaren.

Bortoleto manteve a posição em que largou e fez uma prova sem percalços. Norris enfrentou a pressão do seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, segundo colocado na linha de chegada, que ultrapassou na largada Charles Leclerc, da Ferrari, terceiro no pódio.

A prova começou com sobressaltos. O carro do espanhol Carlos Sainz ficou travado no grid e não conseguiu sair para a volta de apresentação, o que levou à suspensão da largada. Ao entrar nos boxes, os freios do carro começaram a pegar fogo, logo contido pela equipe da Williams. O incidente atrasou o início da prova.

Na primeira volta, Max Verstappen, da Red Bull, foi atingido por Andrea Antonelli, da Mercedes, e seu carro rodou. O safety car entrou na pista, e os dois pilotos tiveram que abandonar a corrida.

Com o resultado na Áustria, Piastri se mantém na liderança do Mundial de Pilotos, com 216 pontos. Norris tem 201 e segue na segunda colocação, seguido de Max Verstappen, com 155.

O GP da Inglaterra, próxima etapa da temporada, será disputado em 6 de julho.

Veja a classificação do GP da Áustria

1º Lando Norris (ING/McLaren)

2º Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4º Lewis Hamilton (ING/Ferrari)

5º George Russell (ING/Mercedes)

6º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

7º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

8º Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

9º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber)

10º Esteban Ocon (FRA/Haas)

11º Oliver Bearman (ING/Haas)

12º Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

13º Pierre Gasly (FRA/Alpine)

14º Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

15º Franco Colapinto (ARG/Alpine)

16º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)

Não concluíram

Alexander Albon (TAI/Williams)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Williams)

Leia Também: Favoritos, Italo e Yago são eliminados no Mundial de Surfe; Miguel segue vivo