CR7 renova com Al Nassr e fala em preparação para o Mundial

© Lusa

O atacante português Cristiano Ronaldo confirmou que renovou seu contrato com o Al Nassr por mais duas temporadas, com foco não apenas no clube saudita, mas também na preparação para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção portuguesa.

“Recebi algumas propostas para jogar o Mundial de Clubes, mas achei que não fazia sentido. Prefiro descansar, me preparar bem, porque esta temporada vai ser longa. É a temporada da Copa do Mundo, no final”, explicou o craque, de 40 anos, em entrevista aos canais oficiais do Al Nassr, concedida poucos dias após a renovação.

Ronaldo reforçou que a escolha teve como base também sua dedicação à seleção portuguesa. “Quero estar bem, não só para o Al Nassr, mas também para a seleção. Preciso estar 100%”, afirmou.

Se confirmarem presença em campo no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi — que tem 38 anos e é o atual campeão mundial — podem se tornar os primeiros jogadores da história a disputar seis edições de Copa do Mundo.

Apesar de ter conquistado apenas um título desde que chegou ao Al Nassr há duas temporadas e meia (a Taça Árabe de Clubes Campeões), Cristiano mantém otimismo em relação ao futuro.

“O que fizemos na temporada passada não foi suficiente, mas isso já é passado. Agora precisamos focar no presente, que é bom. Vamos mudar muitas coisas. Eu acredito no projeto, acredito no Al Nassr e na nossa torcida. Vamos pensar positivo e acreditar que essa será a melhor temporada de todas”, declarou.

A imprensa internacional também especula que o português Jorge Jesus — ex-treinador do Al Hilal, onde conquistou um Campeonato Saudita, uma Copa do Rei e três Supercopas — poderá ser o próximo técnico do Al Nassr, após a saída de Stefano Pioli.

Leia Também: Bortoleto chega em 8º no GP da Áustria e marca primeiros pontos da carreira