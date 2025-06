Torcida do Flamengo procura mostrar apoio ao time após eliminação no Mundial

© Getty

(FOLHAPRESS) - Os torcedores do Flamengo valorizaram o esforço dos jogadores na derrota por 4 a 2 para o Bayern, neste domingo (29), nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o apito final, eles deixaram o Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos arredores de Miami, gritando o nome do clube.

O estádio ficou coberto de vermelho e preto para a partida entre o time brasileiro e o alemão -cujo uniforme também tem a cor vermelha- na disputa por uma vaga nas quartas de final. Em maioria entre os 60.914 espectadores do jogo, de uma capacidade de 65.300 do estádio, a torcida da equipe carioca compareceu com bateria e bandeiras.

O grupo de torcedores do time em Miami, o Fla Miami, organizou no dia anterior um encontro e montou um grupo de WhatsApp para torcedores que estavam na cidade. Os amigos Guilherme Barros, 47, empresário, Leonardo Dias, 48, veterinário, e Luciana Moreira, 45, veterinária, acompanharam a organização da torcida pelo grupo.

O trio viajou do Rio de Janeiro para os Estados Unidos para assistir a apenas uma partida do Flamengo, a primeira na Filadélfia, mas acabou estendendo a viagem para acompanhar os demais jogos. Segundo eles, os responsáveis pelo Fla Miami avisaram que haviam distribuído 4.000 bandeirolas pelas cadeiras da arena.

No primeiro tempo, com o time já perdendo, os torcedores tentavam manter o otimismo. "Frustrado, mas esperançoso. A gente sabia que seria difícil", disse Guilherme. O grupo levou bandeiras ao estádio com uma homenagem ao pai de Leonardo, que morreu há pouco tempo.

A empresária Ana Paula Andrade Peris de Melo, 47, e o marido Fanilson Alves de Melo Júnior, 51, viajaram de Uberlândia com os dois filhos, de 19 e 12 anos, para assistir ao jogo do Flamengo em Orlando, na semana passada.

Assim como os outros, também mudaram a data da passagem de volta, que seria neste domingo (29), para viajar a Miami ver o jogo contra o Bayern de Munique. "Valeu demais a vinda. Triste que perdemos, mas valeu. Jogaram muito", disse Ana Paula.

No meio da torcida, em uma das arquibancadas, também estava Rodoo Landim, ex-presidente do Flamengo. Ele disse que foi a todos os quatro jogos do Flamengo com a mulher e os três filhos e vê o Mundial de Clubes consolidando-se como um grande campeonato.

Mesmo em minoria, houve torcedores do Bayern de Munique que também atravessaram o oceano para acompanhar o time. O gerente de loja Andy, 42, e a cuidadora de crianças Eva, 32, que preferiram não divulgar o sobrenome, viajaram com os dois filhos pequenos para assistir aos jogos do Mundial de Clubes.

Chegaram no dia 14 de junho e ficarão até o dia 7 de julho. "Felizes, foi uma bela partida. Nunca pensamos que seria fácil. Sabemos que a liga brasileira é forte", disse Andy.

Eles saíram minutos antes de a partida acabar porque precisavam pegar o carro e viajar até Charlotte, na Carolina do Norte, para acompanhar nesta segunda (30) o jogo de outro time brasileiro, o Fluminense, contra a Inter de Milão, nas oitavas de final.

Já a maioria dos torcedores do Flamengo aguardou o apito final. E deixou o estádio gritando seu orgulho.

