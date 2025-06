Botafogo demite Renato Paiva após 23 jogos e eliminações decisivas

© Getty Images

O Botafogo anunciou, neste domingo (29), a demissão do técnico português Renato Paiva. Em nota oficial, o clube informou que a decisão foi comunicada ao treinador na noite de domingo e agradeceu pelos serviços prestados por ele e sua comissão técnica ao longo dos últimos meses.

"O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada na noite deste domingo (29). O clube agradece a Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses – com destaque para a vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain, no Mundial de Clubes, e a classificação às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil", diz o comunicado oficial.

Além de Paiva, deixam o clube os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o preparador de goleiros Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro.

A diretoria de futebol, liderada por John Textor, já está no mercado em busca de um novo nome para comandar o time. O objetivo é manter o clube na briga pelos principais títulos da temporada: o bicampeonato da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, além da inédita conquista da Copa do Brasil.

Balanço da passagem de Paiva

Renato Paiva encerra sua passagem pelo Botafogo após 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. A eliminação recente no Mundial de Clubes, diante do Palmeiras comandado por Abel Ferreira, acabou sendo decisiva para sua saída. Curiosamente, o primeiro jogo de Paiva no comando do alvinegro também foi contra o Palmeiras, em 30 de março, em um empate sem gols.

Pressão após legado de Artur Jorge

Paiva teve a missão de suceder Artur Jorge, outro técnico português que deixou um legado de conquistas no Botafogo – incluindo o título brasileiro e da Libertadores de 2024 – antes de se transferir para o Al-Rayyan, do Catar. A pressão pelos resultados foi constante.

No momento da demissão, o Botafogo ocupa o oitavo lugar do Brasileirão, seis pontos atrás dos líderes Flamengo e Cruzeiro, este último também sob o comando de um português, Leonardo Jardim. Na Libertadores, o time carioca está classificado para as oitavas de final, com confronto marcado contra a LDU Quito.

Próximos passos de Paiva

Com a saída, Renato Paiva está novamente livre no mercado. O treinador de 55 anos tem uma trajetória sólida no futebol sul-americano, com passagens por Independiente del Valle (Equador), León (México) e agora o Botafogo. Seu único título no futebol profissional foi o Campeonato Equatoriano, conquistado com o Del Valle.

Em Portugal, Paiva construiu toda sua carreira no Benfica, onde comandou diversas categorias de base e foi responsável pela formação de jogadores que hoje brilham no futebol internacional. Ele também conquistou três títulos nacionais com o time sub-17 encarnado.

