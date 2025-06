Guardiola rebate Klopp e defende novo Mundial de Clubes da FIFA

© Getty Images

A reformulação no formato do Mundial de Clubes da FIFA tem gerado críticas e preocupações, especialmente por encurtar o período de descanso entre temporadas. Em entrevista coletiva no domingo (29), antes da partida entre Manchester City e Al Hilal pelas oitavas de final do torneio, Pep Guardiola falou abertamente sobre o assunto e compartilhou uma reflexão que repercutiu mundialmente.

Ao ser questionado se Arsenal e Liverpool teriam vantagem por não estarem no Mundial e, consequentemente, chegarem mais descansados na briga pelo título da Premier League, Guardiola preferiu não entrar em polêmicas. Disse que seu foco está em outro lugar.

“Evito pensar muito nisso, senão fico ansioso. Tento relaxar e aproveitar o ambiente aqui nos Estados Unidos. Nosso objetivo principal é vencer a competição, claro, mas, acima de tudo, recuperar a nossa identidade. Redescobrir quem somos como equipe”, afirmou o técnico do City.

Segundo Guardiola, o torneio também serve como uma oportunidade para avaliar a postura dos jogadores: “Não digo isso diretamente a eles, mas observo como encaram os treinos e os jogos. Quero que sintam: ‘é isso que somos’. Esse é o caminho para voltarmos a ser tão competitivos quanto fomos em oito das últimas nove temporadas.”

O treinador espanhol também falou sobre o impacto físico que esse novo calendário pode causar no elenco. “O que acontecer no fim... vamos descansar o quanto a Premier League permitir. Seguiremos jogo a jogo, mês a mês. Talvez, em novembro, dezembro ou janeiro, me perguntem se foi um desastre e se estamos exaustos. Não sei. É a primeira vez que vivemos isso. Vamos ver como cuidar dos jogadores”, explicou.

Guardiola ainda respondeu às declarações recentes de Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, que chamou o novo Mundial de Clubes de “a pior ideia da história do futebol”.

“Olha, eu e o Klopp já debatemos muito. Lutamos juntos em várias discussões da UEFA sobre a qualidade do calendário da Premier League. Entendo e respeito a opinião dele. Tivemos uma rivalidade incrível ao longo dos anos. Mas os treinadores não decidem os torneios. Somos funcionários da FIFA, da UEFA, da Premier League... de todas as competições. Muitos clubes criticam porque gostariam de estar aqui. Eu adoraria ter dois meses para preparar a próxima temporada, mas é isso. Vamos dar o nosso melhor”, concluiu Guardiola.

Leia Também: Klopp vê Mundial de Clubes como 'pior ideia já implementada no futebol'

Leia Também: Botafogo demite Renato Paiva após 23 jogos e eliminações decisivas

Leia Também: Flamengo comete erros com a bola, é castigado pelo Bayern e cai no Mundial