Michele Kang assume presidência do Lyon após saída de John Textor

© Lusa

A empresária norte-americana Michele Kang foi nomeada presidente do Lyon, substituindo o compatriota John Textor, anunciou nesta segunda-feira o clube francês, que foi rebaixado administrativamente para a Segunda Divisão por não cumprir exigências financeiras da liga local.

Textor, acionista majoritário do clube, havia apresentado sua renúncia após o Lyon, atualmente treinado pelo português Paulo Fonseca, não atender aos critérios financeiros necessários para permanecer na elite do futebol francês.

“Michele é a escolha ideal para liderar o Lyon nesta nova fase. Tenho total confiança nela e no futuro do clube, que será mais forte com sua liderança”, declarou Textor, segundo comunicado do clube.

Aos 66 anos, Kang já presidia e era proprietária do OL Lyonnais, equipe feminina do clube, além de integrar o conselho de administração do Eagle Football Group, grupo responsável pelas operações do Lyon.

Segundo a nota oficial, Kang terá participação ativa no apoio à direção executiva do Olympique Lyonnais, especialmente na condução do processo de apelação junto à Direção Nacional de Controle de Gestão. A expectativa é de que sua liderança possa influenciar positivamente a análise do recurso.

Leia Também: Renato Gaúcho usa gol de barriga marcado há 30 anos para motivar Fluminense