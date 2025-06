Sean Strickland invade cage e agride lutador após provocação; vídeo

© Getty Images

Sean Strickland se envolveu em uma confusão durante o evento Tuff-N-Uff 145, realizado em Las Vegas no último domingo (29). O ex-campeão dos médios do UFC, que estava como membro da equipe de Miles Hunsinger, invadiu o octógono e desferiu um golpe contra Luis Hernandez após uma provocação. A situação foi rapidamente controlada pelos seguranças do evento. Hernandez, invicto no MMA com um cartel de 6-0, havia derrotado Hunsinger por finalização no segundo round, provocando a equipe adversária em sua comemoração.

A atitude de Strickland pode ter consequências sérias. Caso ele seja um cornerman licenciado pelo Tuff-N-Uff, a Comissão Atlética de Nevada tem a autoridade para suspender sua licença, tanto como auxiliar quanto como lutador. Isso pode impactar diretamente sua carreira, que inclui 29 vitórias e sete derrotas, além de uma passagem notável no UFC, onde foi campeão dos médios ao vencer Israel Adesanya em setembro de 2023.

Strickland perdeu o título dos médios do UFC apenas quatro meses depois, em uma luta contra Dricus Du Plessis.