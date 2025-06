Messi tentou agredir Vitinha? Lance está dando o que falar; vídeo

© DAZN Portugal

O jogo entre PSG e Inter Miami (4-0), realizado no sábado e válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, ficou marcado por um momento que está dando o que falar e que envolve Vitinha e... Lionel Messi. Tudo por conta deste lance, em que o astro argentino tentou desarmar o meio-campista português e há até quem fale em tentativa de agressão com o braço direito.

Claro que, rapidamente, o momento se tornou viral nas redes sociais, com muitos relembrando a relação conturbada dos dois nos tempos em que foram companheiros no PSG, mas a verdade é que, no final, Vitinha e Messi trocaram um abraço que não passou despercebido pelos fotógrafos presentes no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Confira, abaixo, o vídeo.

Messi estava com saudades do Vitinha.@FIFACWC | 14 Junho - 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/TZYUyreXfG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 30, 2025

