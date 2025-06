Corinthians treina com susto de Charles e Yuri Alberto na 'plateia'

© Getty

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois momentos marcaram a manhã de treinos do Corinthians no CT Joaquim Grava: um susto do volante Charles e a presença do atacante Yuri Alberto na "plateia".

CHARLES ASSUSTA COMISSÃO

Durante uma das atividades em campo reduzido, Charles deu um carrinho para tentar recuperar a bola e sofreu uma pancada no tornozelo. Na hora, a equipe médica já entrou no gramado para acompanhar a situação.

Charles deitou no gramado por alguns minutos, sentindo dores. Ele chegou a se levantar, deu alguns passos com a ajuda de um dos preparadores físicos, mas se jogou no chão novamente.

Demorou até que o jogador pudesse retornar ao treino, porém o momento não passou de um susto. No fim das contas, ele seguiu a atividade normalmente -até a imprensa deixar o local.

YURI ALBERTO NA "PLATEIA"

A cena de Yuri Alberto acompanhando o treino com bola dos companheiros, na lateral do campo, marcou a manhã de atividades no CT.

O camisa 9 sentou no cooler de água e, com o queixo apoiado na mão esquerda, assistiu aos lances. A reportagem capturou o momento em que ele aparece com semblante aparentemente abatido.

Mais cedo, Yuri treinou separado do elenco, sob supervisão de preparadores físicos, com sprints e estabilização de corrida. O atacante Gui Negão fez dupla com ele.

Vale ressaltar que Yuri Alberto ainda levará cerca de 20 dias até receber as cargas normais de jogo, pois entrou há pouco tempo em processo de transição física. Em maio, ele sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, contusão incomum no futebol.