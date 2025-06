Fluminense bate a Inter de Milão e avança às quartas do Mundial de Clubes

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense não se intimidou com o fato de encarar o atual vice-campeão europeu, triunfou por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, nesta segunda-feira (30), e ampliou a presença brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O Brasil terá, assim, dois dos oito quadrifinalistas da competição. A equipe carioca se junta ao Palmeiras, que eliminou o Botafogo no começo de sua jornada no mata-mata -a formação verde encara o Chelsea nas quartas.

O Fluminense voltará a campo na próxima sexta-feira (4), às 15h (de Brasília), em Orlando, para encarar o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal, que duelarão ainda nesta segunda-feira (30), às 22h (de Brasília).

Em caso de classificação da equipe inglesa, o Fluminense terá a chance de se vingar da derrota por 4 a 0 na decisão do Mundial de Clubes de 2023, em seu antigo formato, rebatizado recentemente pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) como Copa Intercontinental.

O elenco tricolor passou por uma reformulação depois desse encontro e levou para a Copa do Mundo 47% dos jogadores -11 dos 23 inscritos- que conquistaram a Libertadores e foram vice-campeões mundiais há dois anos.

Cano é um dos remanescentes. O duelo com a Inter de Milão era especial para ele, que completou seu 200º jogo com a camisa tricolor, agora com 106 gols e 13 assistências.

Artilheiro da Libertadores de 2023, com 13 gols, fundamentais para a equipe carioca levar o título e obter o direito de disputar a Copa do Mundo, o atacante argentino ainda não havia marcado nos Estados Unidos.

Diante do time italiano, a seca durou apenas três minutos. O Fluminense começou a partida em um ritmo tão intenso quanto o calor de 32º C em Charlotte, na Carolina do Norte. A formação brasileira pressionou a saída de bola adversária. Após a recuperação da posse, Arias descolou um cruzamento da direita. A bola foi desviada e encontrada por Cano, livre de marcação. O camisa 14 precisou se abaixar para completar o lance de cabeça.

A vantagem no começo permitiu ao Fluminense ter tranquilidade para se manter fiel à proposta de jogo estabelecida por Renato Gaúcho. Depois da derrota do Flamengo diante do Bayern de Munique, por 4 a 2, no domingo (29), o técnico do time tricolor disse que sua equipe não poderia cometer os mesmo erros de seu rival estadual, sobretudo na marcação, para evitar um adeus também nas oitavas.

"Erro zero", enfatizou Renato em entrevista na véspera do confronto com a Inter.

O treinador também reforçou sua defesa, com três zagueiros, incluindo a volta de Thiago Silva, e o meio de campo, com três volantes. A ideia era evitar espaços atrás e sair para contra-atacar. Com a Inter obrigada a correr atrás do placar, o desgaste maior do time italiano favoreceu a opção tática da equipe brasileira.

Enquanto os atuais vice-campeões rondaram a área de goleio Fábio sem conseguir achar muitos espaços para dar trabalho ao camisa 1, o Fluminense teve duas boas chances de ampliar ainda na etapa inicial.

Na primeira, Samuel Xavier ficou com rebote após chute de Arias defendido por Sommer, mas errou o alvo por pouco –a bola passou rente à trave. Na segunda, aos 39 minutos, Ignácio balançou a rede de cabeça, mas o gol acabou anulado por impedimento.

Depois do intervalo, a Inter de Milão conseguiu ampliar sua presença ofensiva e passou a dar trabalho ao Fábio, mas continuou a pecar na pontaria. Em sua melhor chance, já aos 37 minutos, Lautaro Martínez acertou a bola na trave.

Mesmo sem abdicar de contra-ataques, o Fluminense passou a ser mais cauteloso para manter a posse de bola e segurar a vantagem até o fim. Já nos acréscimos, porém, conseguiu fechar a conta aos 48 minutos, quando o volante Hércules recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro para fazer 2 a 0.

A Inter ainda voltou a acertar a trave, desta vez com Dimarco, em chute de fora da área, mas já era tarde para qualquer reação.

INTER DE MILÃO

Sommer; Darmian, De Vrij e Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries (Carboni), Barella, Asllani (Sucic), Mkhitaryan (Luis Henrique) e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram (Esposito). T.: Cristian Chivu

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Thiago Santos), Nonato (Lima), Martinelli (Hércules) e Arias; Cano (Everaldo). T.: Renato Gaúcho

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Árbitro: Ivan Bartón (ELS)

Assistentes: David Morán (ELS) e Antonio Pupiro (NIC)

Gols: Cano (3'/1°T), Hércules (47'/2°T)

Cartões amarelos: Cano, Freytes, Renê, Renato Gaúcho, Thiago Santos (FLU), Asllani, Bastoni (INT)