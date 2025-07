Real Madrid e Juventus duelam pelas oitavas da Copa do Mundo de Clubes

© Getty

Prepare a tv: a Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 nos reserva um confronto digno de final já nas oitavas. Nesta terça-feira (1), às 16h (horário de Brasília), o Hard Rock Stadium em Miami será palco do embate entre Real Madrid e Juventus, um clássico que promete parar o mundo do futebol. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela TV Globo, Sportv, Globoplay, pela CazéTV, tanto no YouTube quanto na Twitch, garantindo acesso fácil para os torcedores acompanharem o duelo.

Este não é apenas um jogo; é o maior clássico europeu da história dos Mundiais de Clubes. De um lado, o Real Madrid, gigante espanhol com nove títulos mundiais e 36 campeonatos nacionais. Do outro, a Juventus, potência italiana com dois mundiais e também 36 títulos italianos. O retrospecto oficial fala por si: 21 encontros, com uma leve vantagem para o Real (10 vitórias contra 9 da Juve, além de 2 empates). Mas os últimos amistosos nos EUA mostram que a Velha Senhora está afiada, com uma vitória por 3 a 1 em agosto de 2023.



Ambos os times chegam após campanhas sólidas na fase de grupos – o Real Madrid avançou em primeiro no Grupo H com sete pontos, enquanto a Juventus garantiu a segunda colocação no Grupo G com seis.

Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid pode ter boas notícias. A expectativa é que o zagueiro Éder Militão, fora há mais de 230 dias, e o astro Kylian Mbappé, que ainda não fez sua estreia no torneio, sejam relacionados para a partida. Alonso sabe o peso do confronto: "Passada a fase de grupos, chegam os jogos decisivos, em que é tudo ou nada. Jogamos contra um gigante do futebol europeu, como é a Juventus, e isso exige muita concentração." No entanto, o time espanhol terá as baixas por lesão de Alaba e do promissor brasileiro Endrick.

Pelo lado da Juventus, o técnico Igor Tudor deve apostar na vitalidade de sua equipe. Jogadores que foram poupados no confronto contra o Manchester City, como o jovem Yildiz, autor de três gols no Mundial, devem retornar ao time. A linha defensiva italiana pode contar com Gatti, Kalulu e Kelly, apesar de Gatti ter sido poupado dos últimos treinos. Tudor ainda busca uma solução para a ausência de Savona, lesionado. O treinador italiano projeta um duelo duro: "Espero uma partida difícil, contra uma equipe renomada, com grandes qualidades. O Real Madrid sempre é forte nesses torneios. Queremos jogar as nossas cartas. Se é o jogo da Copa do Mundo para nós? Obviamente."

Quem sair vitorioso deste embate de titãs enfrentará nas quartas de final o classificado do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey, que também acontece nesta terça-feira, às 22h (de Brasília). A expectativa é de que, independentemente do resultado, este confronto entre Real Madrid e Juventus já defina o tom da disputa pelo título mundial.

