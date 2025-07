Vitória do Fluminense sobre a Inter deixa Brasil em vantagem contra europeus na Copa

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão, por 2 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, na tarde de segunda-feira (30), desempatou, por ora, o embate entre equipes brasileiras e rivais da Europa nesta edição do torneio. Agora, o Brasil está em vantagem.

Até o momento, foram sete confrontos desde a fase de grupos, com três vitórias de times brasileiros, duas de representantes europeus e dois empates.

A lista de triunfos do lado sul-americano inclui dois resultados expressivos contra os atuais campeão e vice-campeão da Champions League, respectivamente Paris Saint-Germain e Inter de Milão.

Antes da vitória da equipe das Laranjeiras sobre a Inter, o Botafogo havia superado o PSG na segunda rodada da primeira fase, por 1 a 0.

O triunfo do Botafogo foi o primeiro de um clube sul-americano sobre um europeu em jogo oficial desde 2012, quando o Corinthians conquistou o Mundial sobre o inglês Chelsea.

Desde então, quatro brasileiros tentaram a sorte na decisão: o Grêmio perdeu para o Real Madrid (2017), o Flamengo caiu diante do Liverpool (2019), o Palmeiras foi superado pelo Chelsea (2021), e o Fluminense foi derrotado pelo Manchester City (2023).

Com a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, por 3 a 1, também pela primeira fase da competição realizada nos Estados Unidos, somente o Palmeiras ainda não triunfou contra europeus nesta edição -na estreia, empatou sem gols com o Porto.

O Flamengo, no entanto, acabou eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final. O time alviverde, por sua vez, vai encarar o Chelsea nas quartas de final, depois de eliminar o Botafogo.

BRASIL X EUROPA NA COPA DO MUNDO DE CLUBES

Primeira fase

Palmeiras 0 x 0 Porto

PSG 0 x 1 Botafogo

Botafogo 0 x 1 Atlético de Madrid

Flamengo 3 x 1 Chelsea

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

Oitavas de final

Inter de Milão 0 x 2 Fluminense

Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique

Vitórias do Brasil: 3

Vitórias da Europa: 2

Empates: 2

Gols marcados pelos brasileiros: 8

Gols marcados pelos europeus: 6

Al Hilal elimina Manchester City; saiba como foi o jogo

O Al Hilal protagonizou uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (30) ao eliminar o Manchester City com uma vitória de virada por 4 a 3, concluída na prorrogação.



A equipe da Arábia Saudita contou com três gols brasileiros para chegar às quartas de final, fase em que enfrentará justamente um adversário do Brasil, o Fluminense.

O duelo contra o time carioca será na próxima sexta-feira (4), às 15h (de Brasília), em Orlando, no mesmo palco em que Marcos Leonardo, com dois gols, e Malcom brilharam diante do clube comandado por Pep Guardiola.

