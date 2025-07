Filho de Ancelotti recorda saída do Real Madrid e lança desafio no Brasil

© Getty Images

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Davide Ancelotti, filho e braço direito do técnico Carlo Ancelotti, falou com emoção sobre o momento em que pai e filho se despediram do Real Madrid, já no fim da temporada europeia, antes de embarcarem juntos rumo à Seleção Brasileira. Segundo ele, foi um momento de muita emoção — e de muitas lágrimas.

— Considerando como tudo aconteceu, acredito que foi a melhor maneira de encerrar esse ciclo. A homenagem no Bernabéu, após o jogo contra a Real Sociedad, foi muito significativa. Em um clube como o Real Madrid, é raro ter uma despedida assim. É algo que jamais vou esquecer — afirmou Davide.

Segundo o auxiliar técnico da Seleção, a despedida foi marcada por choro e emoção:

— Nós dois somos muito sensíveis. Choramos bastante, acho até que chorei mais do que ele. Minha irmã, meu pai, meu avô... toda a família é assim. Somos pessoas que não têm vergonha de demonstrar o que sentem.

Apesar do forte vínculo emocional entre os dois, Davide diz que não houve um momento particularmente dramático ou cinematográfico entre pai e filho:

— O sentimento que temos é de que vivemos uma etapa extraordinária, encerrada da melhor forma possível. Sair do Real Madrid com gratidão, depois de tudo que vivemos, é um privilégio. Nem sempre as despedidas no futebol acontecem assim.

Carlo Ancelotti oficializou a ida para a Seleção Brasileira com o filho Davide como auxiliar. E os primeiros jogos no comando da Canarinho já aconteceram: um empate sem gols com o Equador e uma vitória por 1 a 0 contra o Paraguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Davide comentou também a relação profissional com o pai:

— Tivemos mais discordâncias do que concordâncias. Acho que esse é o meu papel como auxiliar. Ele é um técnico muito experiente, cheio de certezas, e precisa de um ambiente que o desafie.

Questionado sobre o reencontro com Vinícius Júnior na Seleção, o auxiliar elogiou o craque:

— O Vini evoluiu muito desde que chegou ao Real. É um cara do bem, com um coração enorme e muita seriedade no trabalho. Às vezes, se exalta durante os jogos, como todo atleta de alto nível. Isso faz parte. Mas ele tem consciência de suas fragilidades e precisa de um ambiente que o apoie — disse Davide, destacando ainda que o brasileiro não deve ser alvo de críticas injustas.

— Os grandes atletas sempre enfrentaram situações assim. Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan... Cada um reage de uma forma, mas todos precisam de suporte e reconhecimento — concluiu.

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti assumiu oficialmente o comando da Seleção Brasileira no final de maio deste ano, após encerrar sua bem-sucedida passagem pelo Real Madrid. Multicampeão por clubes como Milan, Chelsea, PSG e Bayern de Munique, o treinador italiano chega à equipe canarinho com a missão de liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Leia Também: Ancelotti não garante camisa 10 para Neymar, mas diz: 'É muito importante'