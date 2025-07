Insatisfação de Textor com Paiva teve início em clássico entre Botafogo e Flamengo

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - A demissão foi consumada agora, mas o UOL apurou que John Textor já acumulava insatisfações com o trabalho de Renato Paiva no Botafogo desde o empate por 0 a 0 com o Flamengo, dia 18 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

Naquela ocasião, Textor não concordou com a escalação do técnico português, que optou por uma formação com três volantes, com Gregore, Marlon Freitas e Allan, este último substituindo Savarino.

O empresário, após o jogo, manifestou pessoalmente ao treinador que não havia gostado de sua escolha e que gostaria que o Alvinegro atuasse de forma propositiva, no que batizou de "Botafogo Way".

CUIABANO NO ATAQUE FOI OUTRO INCÔMODO

Outra situação que incomodou Textor foi a escolha de Renato Paiva em escalar Cuaibano como atacante. O americano entendia que o técnico deveria utilizar o jogador em sua posição de origem, a lateral esquerda.

Cuiabano, porém, fez boas partidas na função improvisada, o que fez o dono da SAF, a contragosto, "aceitar" a opção do comandante português.

REPETIÇÃO COM FORMAÇÃO DEFENSIVA FOI ESTOPIM

O estopim, para Textor, foi a repetição de uma formação mais defensiva no Mundial de Clubes. Contra o PSG a estratégia deu certo e o Botafogo conseguiu uma vitória épica (1 a 0) sobre o campeão da Champions League.

A tática foi repetida diante do Atlético de Madrid, mas a derrota veio no fim. Porém, o Alvinegro conseguiu a classificação em um grupo considerado "da morte".

Contra o Palmeiras, porém, Textor achava que o Botafogo deveria propor o jogo, ser ofensivo, mas acabou sendo dominado pelo rival paulista e foi eliminado por 1 a 0 na prorrogação.

REUNIÃO COM TEXTOR ATRASOU E DEIXOU JOGADORES COM FOME E IRRITADOS

Como o jogo contra o Palmeiras foi às 12h nos Estados Unidos (13h em Brasília), o almoço da delegação botafoguense foi planejado somente após a partida. Antes do duelo, os nutricionistas do clube prepararam um café da manhã reforçado.

Com a eliminação, Textor deu o recado de que queria todos os atletas, comissão técnica e funcionários no salão de reuniões do hotel onde estavam concentrados na Filadélfia.

A chegada do americano atrasou em cerca de 20 minutos do horário combinado, o que irritou os jogadores, que estavam com fome.

No encontro, Textor parabenizou o elenco pela campanha, mas deixou clara sua insatisfação com a postura da equipe na derrota para o Palmeiras, em um clarom sinal de que as coisas não estavam boas para Paiva.

TEXTOR MANDOU DIRETORES VOLTAREM DE PASSEIO PARA DEMITIR PAIVA

No domingo, com todos de folga, o Botafogo alugou um ônibus para um passeio a Nova York, cidade que fica a cerca de 1h30 da Filadélfia.

Muitos jogadores, funcionários e dirigentes embarcaram na excursão e o clima era de mais relaxamento após dias intensos de treinos, jogos e a tensão que envolviam o campeonato.

Foi quando Textor tomou a decisão de demitir Renato Paiva. Ele, então, ordenou que diretores do departamento de futebol retornassem imediatamente para a Filadélfia para comunicarem ao treinador português que ele estava desligado do cargo.

A demissão deixou Paiva e muitos jogadores chocados. O comunicado oficial ao público ocorreu por volta das 0h30 de segunda (30). O Botafogo retorna ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (1º).

