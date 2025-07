Zenit paga multa de R$ 160 milhões e Gerson está de saída do Flamengo

© Getty

O volante Gerson está de saída do Flamengo para o Zenit, da Rússia. O clube russo efetuou o pagamento integral da multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) diretamente na conta do Flamengo nesta terça-feira (1º). O depósito foi realizado poucas horas após o jogador retornar ao Rio de Janeiro, vindo da disputa do Mundial de Clubes. O acordo entre Gerson e Zenit já estava firmado há cerca de um mês, mas nos últimos dias o Al-Nassr, da Arábia Saudita, entrou na negociação, fazendo os russos agilizarem a operação.

O Flamengo, que havia reduzido o valor da multa na última renovação de contrato, condicionou a saída de Gerson ao pagamento integral e à vista dos 25 milhões de euros, sem necessidade de negociação adicional. Essa postura foi confirmada pelo clube ao longo das tratativas. O Al-Nassr chegou a apresentar uma proposta financeira superior, mas a rápida ação do Zenit garantiu a transferência.

Pessoas próximas ao jogador indicam que ele chegou a considerar a oferta do clube saudita, influenciado pelo técnico Jorge Jesus, com quem mantém uma boa relação.

