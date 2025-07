Guardiola tem momento de fúria com árbitro em derrota do City; vídeo

© Getty Images

O técnico Pep Guardiola demonstrou indignação com a arbitragem ao final do tempo regulamentar na partida entre Manchester City e Al-Hilal, válida pelo Mundial de Clubes. O time inglês foi derrotado por 4 a 3, na prorrogação, e eliminado da competição. A irritação do treinador aconteceu após o árbitro não marcar uma falta em Doku e, em seguida, encerrar o jogo com o placar de 2 a 2, levando a decisão para o tempo extra.

Guardiola correu para o campo para protestar contra a decisão, mas não recebeu punição da arbitragem. O Manchester City acabou não resistindo ao Al-Hilal na prorrogação e foi eliminado. O resultado garantiu a equipe saudita nas quartas de final.

O Al-Hilal agora enfrentará o Fluminense na próxima sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida definirá um dos semifinalistas do torneio.

