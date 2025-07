Chances de Palmeiras e Fluminense crescem, mas PSG segue como o maior favorito na Copa

© Getty

(FOLHAPRESS) - Antes do início da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Fluminense tinham apenas 0,3% e 0% de chances, respectivamente, de ficar com a taça de campeão da competição sediada nos Estados Unidos, conforme as projeções realizadas pelo supercomputador da Opta Analyst, empresa especializada em estatísticas esportivas.

Com as duas equipes tendo avançado à fase quartas de final do torneio, deixando pelo caminho Botafogo e Inter de Milão, as estimativas foram atualizadas, resultando em um aumento significativo na probabilidade de a taça vir para o Brasil no próximo dia 13 de julho.

No caso do Palmeiras, os cálculos -feitos a partir de 10 mil simulações- indicam que o alviverde tem agora 2,88% de chances de ser campeão.

Os números da empresa de estatísticas apontam que, nas quartas de final contra o Chelsea, o Palmeiras aparece com 24,63% de possibilidades de passar para a próxima fase, enquanto o time inglês tem 75,37%.

Com as eliminações de Inter de Milão e Manchester City, o Chelsea, que está do mesmo lado da chave, foi o time que deu o maior salto na probabilidade de avançar à final, saindo de 21,2% para 57,99%.

Em uma hipotética semifinal contra Fluminense ou Al Hilal, a equipe de Abel Ferreira avança à decisão em 13,08% das simulações.

Em relação ao tricolor carioca, as projeções da Opta apontam que a equipe tem agora 1,62% de possibilidade de ser campeão mundial nos Estados Unidos.

O Fluminense fica à frente apenas do mexicano Monterrey, que ainda encara o Borussia Dortmund nas oitavas nesta terça-feira (1º). A equipe do zagueiro Sergio Ramos levanta a taça de campeão em somente 0,23% das simulações.

No duelo das quartas de final contra o Al Hilal, as simulações indicam que o time de Renato Gaúcho avança em 39,42% dos cenários projetados, contra 60,58% a favor do time saudita.

Avançando à semifinal, o Fluminense tem 9,42% de probabilidade de bater Palmeiras ou Chelsea para seguir rumo à decisão.

"Talvez tenha sido negligenciada antes do torneio a vantagem de calendário para os clubes brasileiros. Com apenas 12 rodadas de sua temporada de 38 jogos do Campeonato Brasileiro completadas, os times brasileiros chegaram à competição descansados, diferentemente de muitos clubes europeus que vinham de longas e exaustivas campanhas. Esse frescor tem sido evidente em suas performances até agora", disse a Opta.

Ainda de acordo com o Opta Power Rankings, o confronto entre o Fluminense e a Inter de Milão era o de maior disparidade das equipes na fase eliminatória da Copa de Clubes -enquanto o time italiano era considerado o sétimo time de futebol masculino mais forte do planeta, o tricolor era apenas o 181º, sendo o clube com a pior classificação na fase de mata-mata.

Além disso, o desempenho dominante e a vitória histórica do Fluminense sobre o atual vice-campeão italiano e europeu por 2 a 0, com gols de Cano e Hércules, era o terceiro resultado mais improvável do torneio segundo os prognósticos do supercomputador, com apenas 7,5% de probabilidade de acontecer.

Ele só fica atrás do empate em 1 a 1 entre o Auckland City e o Boca Juniors (5,4%), e da vitória de 1 a 0 do Botafogo contra o PSG (Paris Saint-Germain) (6,4%).

O quarto resultado mais improvável, com 9,9%, foi a vitória de 4 a 3 do Al Hilal (70º do ranking) sobre o Manchester City (4º).

O time de Pep Guardiola era apontado como um dos principais favoritos ao título, atrás apenas do PSG.

O time francês segue como o principal candidato ao título, agora com 26,86% de chances -contra 20,6% antes do início das oitavas de final. City e Inter de Milão apareciam em seguida, com 20,4% e 12,4%, respectivamente.

Agora o Chelsea desponta como segundo maior favorito, com 26,44%. Em seguida vêm Bayern de Munique (15,94%), Real Madrid (11,87%), Borussia Dortmund (6,43%), Al Hilal (4,52%) e Juventus (3,21%).

VITÓRIA DO FLUMINENSE SOBRE A INTER DEIXA BRASIL EM VANTAGEM CONTRA EUROPEUS NA COPA

A vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão desempatou, por ora, o embate entre equipes brasileiras e rivais da Europa nesta edição do torneio. Agora, o Brasil está em vantagem.

Até o momento, foram sete confrontos desde a fase de grupos, com três vitórias de times brasileiros, duas de representantes europeus e dois empates.

O triunfo do Botafogo sobre o PSG foi o primeiro de um clube sul-americano sobre um europeu em jogo oficial desde 2012, quando o Corinthians conquistou o Mundial contra o Chelsea.

Desde então, quatro brasileiros tentaram a sorte na decisão: o Grêmio perdeu para o Real Madrid (2017), o Flamengo caiu diante do Liverpool (2019), o Palmeiras foi superado pelo Chelsea (2021), e o Fluminense foi derrotado pelo Manchester City (2023).

Com a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, por 3 a 1, também pela primeira fase da competição realizada nos Estados Unidos, somente o Palmeiras ainda não triunfou contra europeus nesta edição -na estreia, empatou sem gols com o Porto. O Flamengo, no entanto, acabou eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final.

BRASIL X EUROPA NA COPA DO MUNDO DE CLUBES

Primeira fase

Palmeiras 0 x 0 Porto

PSG 0 x 1 Botafogo

Botafogo 0 x 1 Atlético de Madrid

Flamengo 3 x 1 Chelsea

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

Oitavas de final

Inter de Milão 0 x 2 Fluminense

Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique

Vitórias do Brasil: 3

Vitórias da Europa: 2

Empates: 2

Gols marcados pelos brasileiros: 8

Gols marcados pelos europeus: 6

Probabilidades de times passarem de fase na Copa de Clubes

em %

Posição - Time - Quartas de final - Semifinal - Final - Campeão

1 - PSG - - - 57,5 - 37,9 - 26,86

2 - Chelsea - - - 75,37 - 57,99 - 26,44

3 - Bayern de Munique - - - 42,5 - 24,77 - 15,94

4 - Real Madrid - 63,27 - 41,5 - 18,63 - 11,87

5 - Borussia Dortmund - 74,86 - 33,38 - 11,79 - 6,43

6 - Al Hilal - - - 60,58 - 19,5 - 4,52

7 - Juventus - 36,73 - 19,54 - 6,18 - 3,21

8 - Palmeiras - - - 24,63 - 13,08 - 2,88

9 - Fluminense - - - 39,42 - 9,42 - 1,62

10 - Monterrey - 25,14 - 5,58 - 0,72 - 0,23

Fonte: Opta Analyst

