Elenco do Al-Hilal vibra ao saber do prêmio por vaga; vídeo

© Divulgação / Al-Hilal

O Al-Hilal surpreendeu ao eliminar o Manchester City da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 4 a 3 na prorrogação, garantindo vaga nas quartas de final. A classificação histórica foi celebrada no vestiário, onde o presidente do clube, Fahad bin Nafel, fez um anúncio que elevou ainda mais a empolgação dos atletas. Em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, ele foi recebido com entusiasmo pelos jogadores, chegando a jogar seu adorno tradicional para eles em meio à festa.

A celebração ganhou novos contornos quando o técnico Simone Inzaghi se juntou ao grupo e o presidente anunciou um possível "bicho" pela classificação. A reação foi imediata: atletas e membros da comissão técnica vibraram intensamente e agradeceram a Fahad bin Nafel. Embora o valor do bônus não tenha sido divulgado, a imprensa local aponta que a promessa de recompensa financeira foi o motivo da explosão de alegria.

Com a classificação, o Al-Hilal enfrentará o Fluminense na próxima sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final. Quem vencer enfrentará o ganhador do duelo entre Palmeiras e Chelsea, marcado para as 22h do mesmo dia.