Real Madrid vence Juve e avança às quartas de final do Mundial de Clubes

O Real Madrid confirmou, nesta terça-feira, a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes, ao vencer a Juventus por 1 a 0, no Estádio Hard Rock, em Miami.

A história da partida poderia ter sido bem diferente se o time italiano tivesse aberto o placar aos 6 minutos. Kenan Yıldız lançou Kolo Muani em profundidade, mas o atacante francês se assustou com a saída de Thibaut Courtois do gol e tentou uma cavadinha que passou por cima da trave.

Após um começo difícil nos primeiros 30 minutos, os merengues acertaram a marcação, mas o lance de maior perigo só aconteceu nos acréscimos. Aos 46 do primeiro tempo, o goleiro Di Gregorio fez uma grande defesa após um chute potente de Fede Valverde na entrada da área.

O intervalo fez bem aos comandados de Xabi Alonso, e o segundo tempo mostrou a melhor versão dos vice-campeões espanhóis. O gol saiu aos 9 minutos da etapa final, em uma jogada que envolveu dois dos novos reforços do elenco. Trent Alexander-Arnold cruzou com precisão para a cabeçada certeira de Gonzalo García, que continua se destacando no ataque. Foi o terceiro gol do jovem atacante, de 21 anos, na competição.

Mesmo assim, o espanhol acabou sendo substituído pela grande estrela do time merengue: Kylian Mbappé. O artilheiro francês, vencedor da Chuteira de Ouro, enfim estreou no Mundial de Clubes, embora ainda esteja claramente com limitações físicas, se recuperando de uma gastroenterite aguda.

No segundo tempo, a equipe da Juventus mostrou pouca força ofensiva, e Francisco Conceição, que começou como titular, não conseguiu se destacar. Assim, a Juventus se juntou à Inter de Milão no grupo de clubes italianos já eliminados da competição.

Por sua vez, o Real Madrid, que já venceu o antigo formato do Mundial de Clubes cinco vezes, agora aguarda o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, partida que acontecerá na madrugada de terça para quarta-feira, a partir das 2h da manhã (horário de Portugal Continental). Esse jogo encerra a fase de oitavas de final.

Os jogos das quartas de final já definidos são:

Fluminense x Al Hilal

Palmeiras x Chelsea

PSG x Bayern de Munique

