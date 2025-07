Rei do fisiculturismo, Ronnie Coleman é internado com infecção grave

© Getty

Oito vezes campeão do Mr. Olympia e considerado um dos maiores fisiculturistas da história, Ronnie Coleman foi internado no fim de semana com uma infecção grave na corrente sanguínea, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (1) por meio de uma publicação oficial no Instagram do ex-atleta.

"Ronnie foi transferido para uma unidade médica especializada para receber o mais alto nível de cuidado disponível. Ele está atualmente sendo tratado para uma infecção na corrente sanguínea e permanece sob supervisão médica rigorosa e intensiva", diz o comunicado, assinado pela "família Coleman".

Apesar do estado de saúde considerado complexo, a publicação informa que há sinais encorajadores de progresso. “Sua equipe médica está trabalhando ininterruptamente para apoiar sua recuperação. Nesta fase, avaliações e tratamentos importantes estão em andamento, e Ronnie continua a lutar com a força e a resiliência que o definem", diz o texto.

No domingo (29), o próprio Coleman já havia dado indícios de que enfrentava problemas de saúde. Ele cancelou uma viagem ao Reino Unido, onde teria um encontro com fãs. "Sinto muito ter que dizer isso a vocês, mas não poderei ir ao Reino Unido esta semana como planejei. Infelizmente, tive uma emergência médica e precisei ficar aqui nos EUA para tratamento. Mas não se preocupem... Estou em ótimas mãos, recebendo os melhores cuidados e estou me mantendo forte apesar de tudo. Voltarei melhor do que nunca e mal posso esperar para ver vocês em breve!", escreveu ele em seu perfil.

Ronnie Coleman se consagrou no fisiculturismo entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000. O norte-americano venceu o Mr. Olympia — principal campeonato da modalidade — oito vezes consecutivas, entre 1998 e 2005, feito que o colocou entre os maiores de todos os tempos, ao lado de Lee Haney, também detentor de oito títulos.

Após se aposentar das competições em 2007, Coleman passou a lidar com sérios problemas de saúde. Ele sofreu a primeira lesão significativa em 1996, quando deslocou uma hérnia de disco durante um treino de agachamento. No entanto, só buscou atendimento médico mais de uma década depois, quando já estava fora das competições.

Desde então, Ronnie já passou por pelo menos 13 cirurgias na coluna, quadris e pernas. Um dos seus diagnósticos é osteoartrite — doença que atinge as cartilagens e compromete o movimento natural das articulações, causando dores constantes e limitação de mobilidade. Ele também lida com danos na coluna cervical e nos nervos.