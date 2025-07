Jarell Quansah troca Liverpool pelo Bayer Leverkusen até 2030

© Lusa

O zagueiro Jarell Quansah, de 22 anos, campeão inglês pelo Liverpool e campeão europeu sub-21 com a seleção da Inglaterra, foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Bayer Leverkusen, da Alemanha, com contrato válido até 2030.

Segundo veículos da imprensa britânica e alemã, a transferência gira em torno de 40 milhões de euros, valor que inclui 10 milhões em bônus por metas atingidas. Com isso, Quansah se torna a contratação mais cara da história do clube alemão.

O acordo também prevê uma cláusula de recompra em favor do Liverpool, no valor de 60 milhões de euros, que poderá ser acionada a partir de 2027.

Formado nas categorias de base do Liverpool, o defensor estreou na equipe principal em 2023/24, após uma temporada emprestado ao Bristol City e passagem pelo time sub-21 dos Reds. Na última temporada, sob o comando de Arne Slot, participou de 22 partidas, sendo titular em 13 delas. Na anterior, com Jürgen Klopp, atuou 33 vezes, com 27 partidas como titular