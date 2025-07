Artur Jorge passa por cirurgia e se afasta do Al-Rayyan por 10 dias

© Getty Images

O técnico português Artur Jorge ficará afastado do Al-Rayyan pelos próximos dez dias após passar por uma cirurgia, segundo informou o clube do Catar nesta terça-feira (1º). Em um breve comunicado, a equipe confirmou que o procedimento foi bem-sucedido, mas não divulgou detalhes sobre a intervenção.

Durante o período de recuperação, Artur Jorge não comandará os treinos da equipe, que segue em preparação para sua primeira temporada completa sob o comando do treinador. Ele chegou ao Al-Rayyan no meio da última temporada e, desde então, soma nove vitórias em 19 partidas, resultado que colocou o clube na quinta posição do campeonato.

نتمنى للمدرب الشفاء العاجل. pic.twitter.com/QndHRYNL90 — AlRayyanSC | نادي الريان (@AlrayyanSC) July 1, 2025

Afastado temporariamente, o treinador de 53 anos tem no currículo passagens marcantes por Sporting de Braga e Botafogo. Pelo clube carioca, conquistou a Taça Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024, com apenas uma semana de diferença entre os títulos — feito histórico que o projetou ainda mais internacionalmente.

Entretanto, divergências com o proprietário do Botafogo, John Textor, motivaram sua saída e consequente ida ao futebol catariano no início de 2025.

Em março, Artur Jorge falou ao portal Esporte ao Minuto sobre o desejo de, futuramente, voltar ao futebol português com o objetivo de se tornar campeão nacional. Na ocasião, mencionou especificamente Benfica, Porto e Sporting como possíveis destinos após o fim de seu contrato atual com o Al-Rayyan.

“Tenho esse plano e essa meta. Mas, neste momento, meu foco é total aqui. Estou feliz, satisfeito e comprometido com o projeto do clube”, afirmou.

O Al-Rayyan desejou pronta recuperação ao treinador em suas redes sociais: "Desejamos melhoras ao nosso técnico. Que volte logo!".