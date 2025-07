Nadadora sofre queda de 22m e sofre acidente em competição; vídeo

© Reprodução- Instagram

A canadense Molly Carlson, de 26 anos, se retirou da etapa italiana do Red Bull Cliff Diving World Series após escorregar durante um salto de 22 metros. A atleta olímpica caiu descontrolada da plataforma, mas conseguiu reposicionar o corpo no ar e entrar na água com os pés, evitando lesões mais graves.

O incidente foi registrado em vídeo e divulgado pela própria atleta nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que Carlson escorrega no impulso e despenca da estrutura. Após o impacto, membros da organização correram para prestar assistência.

“Felizmente, estou bem. Tive apenas uma contusão no pé, mas não é seguro competir nessas condições”, escreveu. “Nunca imaginei escorregar em um salto, mas aconteceu.”

Na sequência, Carlson compartilhou um novo ângulo da queda, com imagens em câmera lenta que evidenciam o erro de cálculo na corrida para o salto. “Não medi corretamente o espaço e apliquei força excessiva no impulso.”